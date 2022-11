Worko: cómo elegir el mejor forro polar o chaqueta softshell que se adapte a las necesidades del lugar de trabajo Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 16:45 h (CET) La chaqueta softshell o un forro polar pueden ser el complemento perfecto al uniforme del trabajador Un forro polar es una prenda diseñada para dar calor y comodidad sin olvidarnos de cuidar el estilo. Una chaqueta forro polar es perfecta para mantenerse abrigado en los días frescos de otoño y las mañanas frías de invierno.

El forro polar suele estar fabricado con materiales sintéticos como es el poliéster, lo que las hace más ligeras y fáciles de almacenar.

Con las características adecuadas, la chaqueta forro polar hombre o mujer puede mantener el calor corporal al tiempo que repelen la humedad para mantenerse seco y cómodo durante todo el día.

En este artículo explica todo lo que hay que saber sobre los forros polares como prenda de uniforme laboral y cómo pueden beneficiar según el lugar de trabajo.

Ventajas de usar un forro polar para trabajar

Las chaquetas de forro polar pueden ser el complemento perfecto al uniforme del trabajador. Un forro polar está diseñado para abrigar, lo que le permite llevarlas mientras se trabaja en ambientes fríos tanto de interior como cámaras frigoríficas, almacenes o en lugares a la intemperie a baja temperatura.

Son prendas ligeras y fáciles de guardar, lo que las convierte en una gran opción para el trabajo al aire libre.

Hay chaquetas de forro polar con tratamiento repelente al agua, lo que significa que pueden repeler la lluvia y la nieve, manteniendo caliente y seco al trabajador a lo largo de su jornada laboral.

Un forro polar se adapta al cuerpo proporcionando comodidad al usuario.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar una chaqueta de forro polar?

Para comprar un forro polar para el trabajo se deben tener en cuenta algunos detalles.

Empezar por considerar el tipo de forro polar según el uso o trabajo.

Para ambientes fríos como almacenes logísticos o cámaras frigoríficas se necesitará un forro polar que abrigue en ese entorno gélido.

Sin embargo, los trabajadores expuestos a un riesgo de atropello por vehículos o maquinaria en movimiento deben llevar equipos de alta visibilidad apropiados, si, además, trabajan con bajas temperaturas la mejor opción es un forro polar alta visibilidad. Este forro polar reflectante se fabrica en poliéster añadiéndole unas bandas reflectantes para garantizar la seguridad del trabajador.

Por otra parte, para ambientes fríos en los que es necesario señalizar visualmente la presencia de un trabajador y además llueve, lo más recomendable sería el uso de una parka al que se le puede añadir un forro polar. Esta chaqueta con forro polar para hombre o mujer es una prenda muy versátil ya que sus diferentes bolsillos permiten guardar todos los elementos necesarios para el desarrollo del trabajo, así como sus costuras termoselladas, su interior acolchado o puños interiores ofrecen un gran confort.

Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta es el color del forro polar. Existen una amplia gama de colores, los más utilizados son el forro polar gris, azul marino, negro, verde y rojo.

Gracias a la amplia variedad de colores existentes de forro polar es posible encontrar una chaqueta que combine con el resto de la ropa de trabajo o uniforme. Por ejemplo, el forro polar blanco es el forro polar sanitario por excelencia. El forro polar blanco enfermera o enfermero se puede personalizar bordando el nombre del centro médico, clínica u hospital. Un forro polar negro está más asociado para uso en logística o en talleres mecánicos. O bien, dependiendo del color corporativo de la empresa se puede comprar el forro polar de tono similar.

Consejos para encontrar la mejor chaqueta polar

A la hora de comprar un forro polar de trabajo se aconseja elegir una talla que se adapte perfectamente al cuerpo con el movimiento del día a día.

No es lo mismo un forro polar mujer que un forro polar hombre ya que la anatomía de cada uno es diferente, aunque lo habitual entre las empresas de uniformidad laboral es ofrecer un forro polar unisex que está diseñado para ambos cuerpos ofreciendo una gran comodidad y protección contra el frío.

Es posible que se necesite un forro polar tallas grandes, en Worko dispone de tallas variadas de forro polar, siendo el forro polar grande la 5XL que cubre prácticamente toda la demanda del producto.

¿Se puede secar el forro polar en la secadora?

Sí, el forro polar puede secarse en la secadora. Sin embargo, se deben seguir las instrucciones de lavado que figuren en la etiqueta de la prenda para no dañar el forro polar.

Si la chaqueta no tiene instrucciones de lavado, normalmente se puede secar a baja temperatura. Por supuesto, se recomienda vigilar el forro polar mientras se seca, ya que puede encogerse si se deja demasiado tiempo en la secadora.

Forro polar Worko

Los forros polares Worko utilizan hiladuras más finas de poliéster permiten que el pelo esté más rasurado siendo más agradable al tacto y evitando el pilling. Están certificados contra el frío según la Norma EN-14058 para ambiente de hasta -5ºC y disponibles en una amplia gama de colores.

Con una excepcional relación calidad precio, el forro polar Worko se diferencia como una de las mejores opciones del mercado. Para aquellos que buscan forro polar barato con buenas prestaciones es la prenda ideal.

Un forro polar personalizado mejora la uniformidad del trabajador en una empresa.

Las mejores chaquetas softshell para hombre y mujer

Cuando se habla de una chaqueta softshell se hace referencia a una prenda creada con un tejido diseñado para protegernos siendo lo más ligero posible.

Su objetivo principal es que mantengas la comodidad mientras se desarrolla una actividad sin tener que añadir o quitar prendas.

La chaqueta softshell de hombre y mujer ofrece un buen nivel de aislamiento ya que regula la circulación del aire a la vez que mantienen el cuerpo cálido. Así como una buena protección contra el viento, lluvia ligera o una llovizna.

Las chaquetas softshell son cálidas, ligeras y resistentes al agua, la opción perfecta para casi cualquier actividad laboral que se desarrolle al aire libre. La chaqueta softshell es el punto medio entre una parka más pesada y un forro polar ligero. No sólo ofrecen lo mejor de ambas prendas, sino que la cazadora softshell también presenta muchas otras ventajas útiles.

En este artículo se explica todo lo que hay que saber para elegir correctamente una chaqueta softshell para hombre o mujer.

Qué es una chaqueta softshell

Una chaqueta Softshell es un tipo de chaqueta, muy enfocada al vestuario laboral, que está diseñada para combatir el frío, agua y viento, sin ser demasiado cálida ni pesada para llevarla durante la actividad laboral. Esto la convierte en una gran opción para condiciones meteorológicas moderadas, siendo más conveniente por ejemplo una parka en condiciones de frío extremo o lluvia fuerte.

La mayoría de las chaquetas softshell están diseñadas para mantener el calor y están fabricadas con tejidos ligeros y transpirables.

Los tejidos de softshell más habituales son el poliéster y el elastano, pero se pueden encontrar en el mercado chaquetas softshell con micropolar en el interior para ofrecer mayor calidez.

Las chaquetas de softshell suelen usarse como capa exterior dentro de un sistema de capas, o como chaqueta de trabajo independiente cuando el tiempo es más suave. Debido a su resistencia al agua y al viento, las chaquetas softshell son una excelente prenda exterior de uniforme de trabajo.

Capas de las que se compone una chaqueta softshell

Las chaquetas softshell están compuestas normalmente de tres capas:

Capa exterior: compuesta de materiales sintéticos (poliéster o nylon) que aporta protección a la abrasión, flexibilidad e impermeabilidad a la prenda. Capa intermedia: está compuesta por una membrana cuya función es la transpirabilidad del tejido. Es decir, permite que la humedad que genera el cuerpo salga, e impide que el agua del exterior entre. Esta capa se caracteriza por impedir que el aire frío penetre y llegue a entrar en contacto con el torso del usuario haciendole perder el calor retenido. Capa interior: compuesta de forro polar, fleece, micropolar o microlana>&nb;que permite mantener la temperatura corporal.ng> ¿Forro polar o Softshell?

Ante la duda al elegir entre comprar una chaqueta sofltshell o comprar un forro polar para el trabajo, se debe saber que la diferencia básica es que el forro polar está diseñado para proporcionar calor, no protección contra la intemperie, mientras que la capa blanda está diseñada para brindar protección contra el clima.

La protección del viento es una característica clave de una softshell. Diferencia importante frente a un forro polar. Ambos son aislan del frío, sin embargo, el forro polar no protege del viento.

El forro polar solo es resistente al viento o al agua si se agrega un segundo material (una membrana interna o una capa externa de tejido apretado).

Un forro polar tiene una sensación texturizada que es irregular, mientras que una chaqueta softshell es similar a un forro polar por dentro, pero lisa por fuera.

Worko dispone de las siguientes chaquetas softshell:

WR.2.835. Se trata de una chaqueta softshell de mangas desmontables y tejido de alta visibilidad AV. Cuenta con certificación EN 14058:2017 como prenda contra el frío hasta -5ºC, siendo la resistencia térmica CLASE 1 y permeabilidad al aire CLASE 3.

Se trata de una chaqueta softshell de mangas desmontables y tejido de alta visibilidad AV. Cuenta con certificación EN 14058:2017 como prenda contra el frío hasta -5ºC, siendo la resistencia térmica CLASE 1 y permeabilidad al aire CLASE 3. WR.3.832. Se trata de una chaqueta softshell convertible en chaleco porque tiene mangas desmontables, perfectamente indicada para todo tipo de trabajos industriales. Cuenta con certificación EN 14058:2017 como prenda contra el frío hasta -5ºC, siendo la resistencia térmica CLASE 1 y permeabilidad al aire CLASE 3.

Se trata de una chaqueta softshell convertible en chaleco porque tiene mangas desmontables, perfectamente indicada para todo tipo de trabajos industriales. Cuenta con certificación EN 14058:2017 como prenda contra el frío hasta -5ºC, siendo la resistencia térmica CLASE 1 y permeabilidad al aire CLASE 3. WR.3.831. Chaqueta softshell con contraste de color. También cuenta con certificación EN 14058:2017 como prenda contra el frío hasta -5ºC, siendo la resistencia térmica CLASE 1 y permeabilidad al aire CLASE 3. Ventajas de comprar una chaqueta softshell para trabajar

Las chaquetas Softshell son resistentes al agua y al viento. La resistencia al agua se obtiene mediante tratamientos especiales al tejido y con la incorporación de membranas especiales.

Esto las convierte en una prenda de abrigo moderado ideal para trabajos al aire libre. Las chaquetas son muy transpirables, lo que permite que la humedad salga cuando se está más activo. Esto puede ser especialmente útil para las personas que sudan mucho.

Las chaquetas Softshell son resistentes al agua y al viento. Esto las convierte en una prenda de abrigo ideal para trabajos al aire libre. Las chaquetas son muy transpirables, lo que permite que la humedad salga cuando se está más activo. Esto puede ser especialmente útil para las personas que sudan mucho. Las cazadoras Softshell son duraderas, lo que las hace ideales como complemento de cualquier uniforme laboral.

Al no ser una prenda pesada, resultan muy cómodas a diferencia de pesados abrigos, que pueden llegar a ser incompatibles con determinados oficios.

Es posible encontrar chaquetas Softshell en una gran variedad de colores como azul marino, rojo, camel, negro o gris dentro de la gama Worko, y en diferentes estilos ya sea para trabajos de alta visibilidad donde la chaqueta se combina con tejidos alta visibilidad predominando colores naranja y amarillo con sus reflectantes, o para el sector industrial.

Aspectos a tener en cuenta al comprar una chaqueta softshell

Al comprar una chaqueta softshell, hay que tener en cuenta algunos detalles.

¿Qué actividad se va a realizar mientras lleva la chaqueta softshell?

Si se va a estar activo con la chaqueta, se debe utilizar una cazadora softshell que transpire bien. Si en cambio, se está más estático puede ser más adecuado un tejido que ofrezca más calidez para el confort del trabajador.

Si se necesita una chaqueta que mantenga caliente al usuario ante temperaturas frías, será más práctica una chaqueta softshell con un forro polar o micropolar en el interior.

También puede ser más práctico ante temperaturas más suaves, o si el trabajo así lo exige, un chaleco softshell que resultaría de quitar las mangas a la chaqueta original.

Las chaquetas de softshell están disponibles en una gran variedad de estilos, por lo que se puede encontrar una chaqueta que se adapte perfectamente al trabajador.

Para trabajadores expuestos a un riesgo de atropello por vehículos o maquinaria en movimiento deben llevar equipos de alta visibilidad apropiados por lo que lo más adecuado es comprar softshell reflectante de alta visibilidad.

Dónde comprar una chaqueta Softshell

Se pueden encontrar las mejores chaquetas softshell para hombre y mujer en tiendas o distribuidores de uniformes laborales especializados.

Las mejores chaquetas Softshell

La chaqueta Softshell para hombre y mujer WR.3.832 de Worko es una gran opción cuando se necesita una chaqueta duradera y ligera, que pueda usarse en condiciones climáticas suaves y frías.

Se trata de una chaqueta softshell de diseño actual y moderno y que se puede combinar con numerosos artículos de la misma familia.

Es tricapa, con tejido exterior bicolor de alta resistencia y elástico, e interior en micro polar, destaca por ser transpirable e impermeable, diseñada tanto para resistir al agua como cortavientos.

El bajo trasero con faldón y los elásticos en puños aumentan la sensación de confort. Sus bolsillos en pecho y costados con cremallera son muy útiles para guardar pequeños objetos. Los detalles con vivos reflectantes a modo de decoración también ofrecen una mejor visibilidad del trabajador.

Las mangas son desmontables permitiendo usar la prenda como chaleco adaptándose así a las necesidades concretas del trabajador.

Además es posible personalizar chaqueta softshell con logotipo tanto en la parte delantera como en la trasera.

