Las cenas de empresa del 2022 se trasladan a enero del 2023 para iniciar el año, por Day Off Events

Las comidas o cenas de empresa son eventos especiales para todo el equipo de trabajo, ya que es un momento que rompe con la rutina laboral y permite establecer nuevos vínculos entre el personal y, por qué no, recompensar a los trabajadores por la unidad y trabajo realizado, sobre todo después de varios años duros para todos.

Más aún si se trata de una comida o cena de empresa, ya que se pasa tiempo con los compañeros de trabajo en un ambiente disentido, con buena música y comida fuera de un entorno laboral. Estos eventos empresariales son iniciativas ideales para que una empresa tenga un gesto con sus empleados, ya no solo prefiestas navideñas, sino también en cualquier época u ocasión especial.

En este caso, de la mano de Day Off Events, organización de eventos con máxima profesionalidad, siempre es una muy buena opcion para garantizar una comida o cena de empresa exitosa, ya que después de más de 15 años organizando saben bien que necesitan las empresas para sorprender a sus empleados con estos eventos tan importantes.

Iniciar el nuevo año con comidas o cenas de empresa Durante el último mes del año, la inmensa mayoría de las empresas realizan diversos eventos con el objetivo de despedir la temporada y dar paso a un nuevo ciclo. Esto genera una sobre saturación del calendario, precios elevados en el día clave que la mayoría necesita, en la que los locales, espacios terrazas y restaurantes no pueden abarcar tal demanda, en consecuencia a la abundancia de estos eventos corporativos y los precios se disparan sin control.

Por esta razón, desde Day Off Events, llevan varios años experimentando un cambio de tendencia y es que muchas empresas deciden trasladar las cenas de empresa a los primeros meses del año nuevo, con lo que consiguen mejores precios y pueden añadir más funciones a su evento como poder marcar nuevos objetivos y dar un impulso motivador a los empleados para los nuevos retos y novedades internas que pueda tener cada compañía para el nuevo año que comienza.

La propuesta de organizar una comida o cena de empresa para recibir el año nuevo cada vez tiene más adeptos y es incluso más provechosa para las empresas, quienes convocan a los trabajadores a vivir una velada diferente, en una fecha más relajada, con comida y bebida y se recurre a unos menús mucho más healthies, ya que pasadas las fiestas navideñas, la inmensa mayoría recurre a esta filosofía de reducir excesos.

Las comidas o cenas de empresa de Day Off Events Como productora profesional de eventos sociales y empresariales, Day Off Events organizan de principio a fin las comidas o cenas de empresas que deseen recibir el año tanto en Barcelona, Madrid y Málaga.

En este sentido, llevan a cabo una planificación exhaustiva, en la cual tienen en cuenta hasta los más pequeños detalles.

Day Off Events se encarga de la reserva del venue y de la organización integral, gracias a sus event planners, teniendo en cuenta todos los factores como la temática elegida, el catering y, cómo no, la cantidad de asistentes.

Además, para ofrecer una comida o cena de empresa inolvidable y mucho más fácil de organizar, cuentan con unos packs especializados para eventos corporativos que ya tienen preparados con todos los complementos necesarios como el alquiler del espacio, comida y bebidas incluidas e incluso personal a un precio cerrado por persona que se adaptan perfectamente a las expectativas de sus clientes.

Cuentan con servicios adicionales que incorporan diversión es sus eventos a través de actividades, shows y espectáculos personalizados, en función del perfil del equipo de trabajo.



