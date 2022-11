Recuperalia, el servicio de gestión de cobro de deudas digitalizado de HM&CÍA, ya disponible en España Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 09:55 h (CET) HM&CÍA, compañía pionera en el sector Legal Tech con delegaciones en España, Chile y Perú, ha decidido extender su servicio Recuperalia, hasta ahora solo disponible para grandes empresas, también a las pymes y los autónomos con el mismo estándar de calidad. HM&CÍA, la compañía que ha lanzado Recuperalia, cuenta con una trayectoria exponencial: posee más de 10 años de experiencia; su equipo, formado por expertos en tecnología y en materia legal, supera las 100 personas; ha trabajado con grandes clientes de sectores como la banca, el retail, aseguradoras e instituciones financieras; y tiene sucursales en Perú, Chile y España. Uno de los elementos diferenciadores de esta empresa es la tecnología disruptiva y automatizada con la que trabaja para recuperar la deuda de sus clientes, sobre todo en un sector en el que los procesos tienden a dilatarse en el tiempo.

"En HM&CÍA estamos transformando el paradigma del cobro de deudas a través de la tecnología y los procesos automatizados para que la gestión sea ágil y eficaz. Dado que en España las pymes representan el mayor porcentaje del panorama empresarial, ha sido para nosotros una prioridad poder brindarles este servicio", sostiene Jorge Desormeaux, Gerente General en España.

Y es que Recuperalia, con Francisco Martínez como Responsable Jurídico de HM&CÍA en España, se asienta en este país en un momento clave: según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el incremento de los impagos podría acarrear el cierre de 600.000 empresas. A este dato se añade que la morosidad empresarial alcanzó en el primer trimestre de 2022 la cifra de 348.992 millones de euros, según el Observatorio de la Morosidad de Cepyme. De acuerdo con todo esto, el servicio de HM&CÍA podría ayudar a frenar la quiebra de medio millón de empresas en España.

Así, HM&CÍA ha diseñado Recuperalia, un sistema con un entorno sencillo y visual en el que el usuario puede subir su factura pendiente de cobro y la compañía le mantiene informado del estado en el que se encuentra el proceso en todo momento. Cabe la posibilidad de ejecutar de manera simultánea el cobro judicial y extrajudicial, y en este punto es donde confluye otra de las ventajas competitivas de HM&CÍA: si el cliente no recupera su dinero, no paga. Si lo logra, el coste asciende al 10% de lo recuperado.

Con todo, HM&CÍA considera que la tecnología debe ser una palanca para agilizar el sector jurídico y busca constantemente nuevas vías para que sus clientes conserven su músculo financiero y continúen siendo una figura clave en los países en los que opera.

Sobre HM&CÍA, compañía disruptiva de Legal Tech

HM&CÍA es una compañía que se ubica en el sector de las Legal Tech enfocada a la gestión del cobro de deudas. Con sedes en Chile, Perú y España, destaca por emplear una tecnología disruptiva y automatizada, y por la agilidad que ofrece. Con su servicio Recuperalia, ahora disponible también para pymes, sus clientes pueden subir su factura pendiente de cobro y la compañía les mantiene informados en todo momento de en qué punto se encuentra el proceso. Ejecutan al mismo tiempo la gestión de cobro extrajudicial y judicial, y el cliente solo paga si recupera su dinero.

Para más información, entrevistas, o reportajes no hay que dudar en contactar.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.