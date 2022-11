Ocho de las empresas mejor valoradas para trabajar reﬂexionan sobre el futuro laboral

Ocho de las empresas mejor valoradas para trabajar reflexionan sobre el futuro laboral Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 10:27 h (CET) ¿Qué huella quieres dejar en el mundo?, el proyecto de Great Place to Work® y Volando Vengo que muestra una mirada esperanzadora hacia nuevas formas de hacer empresa, cuidar a las personas y a su entorno. Bisila Bokoko, consultora experta en liderazgo y diversidad, emprendedora y filántropa, conversa con líderes de las mejores empresas para trabajar en España, según el ranking Best Workplaces 2022 elaborado por Great Place to Work® Ante un panorama laboral incierto en el que el hartazgo, la fatiga y la renuncia son tendencia, ocho de las Mejores Empresas para Trabajar en España, según el ranking Best WorkPlaces 2022, elaborado por la Consultora Great Place to Work®, colaboran para repensar el futuro hacia vidas más sostenibles y un universo laboral centrado en el bienestar de las personas.

Admiral Seguros, DHL Express, DKV Seguros, Reale Seguros, Real Time Innovations (RTI), Sandoz Farmacéutica, SIDN Digital Thinking y Biofarmacéutica UCB han formado parte de ¿Qué huella quieres dejar en el mundo?, un proyecto impulsado por la consultora Great Place to Work y la agencia Volando Vengo. Líderes de estas compañías se han sumado a esta experiencia de doce semanas de indagación personal y reflexión sobre el impacto que desean generar en sus equipos, en la sociedad y el planeta.

El resultado: tres episodios conducidos por la consultora experta en liderazgo y diversidad, emprendedora y filántropa Bisila Bokoko en los que conciliación, sostenibilidad o desigualdad, dibujan el futuro laboral.

En palabras de Rut Suso, CEO de Volando Vengo y Directora creativa y ejecutiva del proyecto, "¿Qué huella quieres dejar en el mudo? es una reflexión sobre el cambio de paradigma en el mundo laboral a través de los temas que más importan y atraviesan a las personas".

Según Nicolás Ramilo, Director General de Great Place to Work, "¿Qué huella quieres dejar en el mundo? Supone un ejemplo inspirador para el mundo empresarial y llama a generar un cambio en la forma de gestionar los negocios. Esta iniciativa cuestiona nuestra manera de pensar, nos brinda la oportunidad de mirar a aquellas organizaciones que están aportando más a la sociedad y a la vez son casos de éxito empresarial. Estas ocho compañías reflexionan, comparten y nos dan las claves de un liderazgo humanista, superando los objetivos de negocio, gestionando el talento y, en definitiva, dejando huella en nuestra sociedad".

Dejar huella también es inspirar

En el escenario global en el que nos encontramos, las empresas crecen en número y en tamaño, de la misma manera que lo hace su poder e influencia sobre el entorno.

"Vivimos en una nueva era de reafirmación laboral. Valoramos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra salud y buscamos que nuestro empleo nos aporte algo más que una contrapartida económica —afirma Rut Suso—. El valor de las compañías ya no solo se mide por su capacidad de generar riqueza, sino también por su contribución a la sociedad. Hablamos de propósito: el compromiso que contrae una empresa con la humanidad, la huella que quiere dejar en el mundo y la aportación a un mañana mejor; al margen de su rentabilidad".

"Las compañías son un motor de transformación de la sociedad, asumir la responsabilidad de aportar más allá que beneficios es invertir en el medio/largo plazo. Observamos cómo las compañías que invierten en la sociedad y en sus empleados/as no solo dejan huella, sino que cosechan enormes éxitos empresariales" apunta Jaime de Nardiz, Director de Consultoría e Innovación en GPTW .







