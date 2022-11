​Descubre los peinados tendencia de estas Navidades Propuestas para estas fiestas de Ana Lérida, estilista y colorista propietaria de salones ANARA Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de noviembre de 2022, 11:52 h (CET) Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo… Las Navidades están repletas de días de fiesta en los que celebrar, disfrutar y sentirse querido. Son fechas para arriesgar con cambios de look especiales que sorprendan a familiares y amigos.

Desde salones ANARA by Ana Lérida nos cuentan cuáles serán los peinados, cortes y tendencias con los que deslumbrar en estas fechas tan señaladas.

Uno de los peinados que siempre es un acierto son las ondas XXL, que darán un efecto elegante y a la vez festivo a cualquier look . Ana Lérida nos propone combinar las party waves con algunos clips o pasadores de pelo que den un toque más chic al peinado.

Si te apetece sorprender con un estilo más sexy y atrevido el efecto wet hot es la opción ideal. Se trata de aplicar el gel fijador de efecto mojado e ir extendiéndolo por todo el pelo para mantener la melena hacia atrás. Seguidamente, con un peine puedes terminar de definir el acabado hasta conseguir el efecto deseado. Previamente, es necesario haber cepillado bien el cabello y que la melena esté seca antes de aplicar el producto.

Peinados party waves (izquierda) y wet hot (derecha)

Sin duda, el corte Blunt Bob está siendo la estrella de esta temporada. Ana Lérida, propone combinar este corte con un efecto pump up que consiste en dar volumen a la melena, en este caso con un rizo más marcado, para conseguir un peinado natural, cómodo, pero sofisticado. Otra elección para el corte Bob es el blowout, un efecto que se consigue trabajando la melena con el secador y el cepillo, en el que se marcan y resaltan las puntas y se aplica volumen desde la raíz para dar paso a una melena suave, sedosa y con movimiento.

Efectos pump up (izquierda) y blowout (derecha) en corte Blunt Bob

Tengas una melena larga, media o corta, esta Navidad atrévete con los looks navideños de Ana Lérida y ¡brillarás en cada celebración! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Descubre los peinados tendencia de estas Navidades Propuestas para estas fiestas de Ana Lérida, estilista y colorista propietaria de salones ANARA Las diez tendencias que marcarán las bodas de 2023 Los nuevos enlaces borran las líneas de género y sexo: los ramos ya no serán solo cosa de chicas Cómo cuidar el pelo en otoño, ¿realmente se cae más? Consejos para lucir un cabello sano Estar guapa sin pasar por el bisturí, ¿es posible? Radiofrecuencia, ultrasonido, láser, luz pulsada…Te contamos los tratamientos que te harán deslumbrar, sin pinchazos ni cirugías ​Estas son las joyas y gafas tendencia que Lady Di ya llevó en el otoño de 1992 Te mostramos las tendencias que vas a querer llevar este otoño-invierno de la mano de dos firmas ‘Made in Spain’