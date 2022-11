Expomaquinaria presenta su nueva línea de Lavandería Autoservicio de bajo coste Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 09:39 h (CET) Las lavanderías autoservicio proliferan en España, ya no son un negocio dirigido a emigrantes. Actualmente son la solución al lavado de mantas, colchas, edredones, etc... además se han convertido en la solución para el lavado de ropa de los "singles" Las lavanderias autoservicio se han convertido en un prolífico negocio en el que el inversor sin necesidad de contratar personal e incurrir en gastos fijos obtiene una importante rentabilidad.

Expomaquinaria empresa dedicada a la venta de maquinaria hostelería actualiza su catálogo con su nueva línea de "Lavanderia Autoservicio de Bajo Coste" ofreciendo al inversor un proyecto "llave en mano" modulado en diferentes KITS DE LAVANDERIA adecuados prácticamente a cualquier tamaño de local.

Los Kits de lavadoras autoservicio abarcan prácticamente cualquier tamaño de local desde el denominado "Autoservicio Mini" que se compone de 2 lavadoras (11 y 15 Kilos) y dos secadoras (11 y 15 Kilos) a un precio imbatible en el mercado; hasta el "Maxi" compuesto de 4 lavadoras y 4 Secadoras de 11 Kg y 2 Lavadoras y 2 Secadoras de 16 Kg.

El fabricante elegido para estas composiciones es LG LAUNDRY y se basa en un concepto de lavanderia "TIPO AMERICANO" con equipos apilables para ganar espacio en las instalaciones.

El concepto de lavandería de maquinaria múltiple apenas ha sido explotado en España, ya que tradicionalmente la lavandería autoservicio iba dirigida a población inmigrante; sin embargo cada vez hay más grupos poblacionales que las usan de manera recurrente, el cambio generacional ha traído más personas que viven solas que solo usan la vivienda para dormir estando todo el día fuera de casa y necesitando este tipo de servicios por su comodidad.

También hay experiencias combinadas con locales de hostelería con una zona reservada para lavadoras, mientras comen o toman café se termina la colada con lavadoras potentes, fiables y rápidas con lavados en 30-35 minutos.

La decoración de estos locales suele ser simple y para ello Expomaquinaria ofrece un importante catálogo de mobiliario hosteleria a bajo precio.

Las lavadoras autoservicio han venido para quedarse, barrio a barrio proliferan como champiñones y no se ve en ella el típico emigrante sino todo tipo de personas que consideran más barato, económico y fácil el lavado de ropa en una lavandería especializada que ofrece buenos precios, tiempos de lavado bajos y servicios 24 horas.

