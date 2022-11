¿Buscando continuar tus estudios? CEUPE podría ser el centro que necesitas Ha conseguido el segundo puesto en el ranking Innovatec de mejores escuelas de negocios Redacción

La educación online está cada día más de moda entre los estudiantes. Especialmente aquellos que quieren acceder a una formación de posgrado buscan con frecuencia estudios que pertenezcan a esta modalidad online que les permita compaginar su actividad laboral con las clases, cosa que se complica cuando las sesiones son presenciales. Además, esta característica ha permitido que muchos alumnos puedan entrar en másteres y doctorados a los que no hubieran tenido acceso por la dificultad de la larga distancia y el desembolso económico que supone trasladarse a otra ciudad.

Una de las grandes ventajas de esto es la amplia oferta de escuelas online que se ofrecen actualmente a los usuarios. Problemas como los de la falta de plazas para acceder a estudios de posgrado tienen fácil solución. Como es natural, no todos los centros de enseñanza atesoran la misma calidad educativa ni nivel docente, por lo que es necesario buscar la institución adecuada en función de la formación y la especialidad que más nos interesa.

Al hablar de términos internacionales, el Ceupe ha conseguido el segundo puesto en el ranking Innovatec de mejores escuelas de negocios. El desarrollo de su educación y su oferta académica han sido algunos de los factores más influyentes en esta valoración.

¿Qué ofrece CEUPE, el Centro Europeo de Postgrado, a sus alumnos para recibir tantos al año?

Oferta laboral

Las posibilidades para acceder al mercado laboral una vez han terminado un estudio de posgrado en el Ceupe son muy altas, por lo que son muchos los alumnos que acuden a este centro lo toman como una inversión de futuro para contar con un abanico amplio de opciones de trabajo al finalizar.

Esta escuela gestiona anualmente más de 1.900 puestos de trabajo. No en balde, tienen a día de hoy en nómina a más de 850 empresas colaboradoras en las que poder realizar prácticas y las cuales lanzan continuamente ofertas de plazas vacantes para sus compañías.

Es un alto porcentaje de los alumnos que acuden al Ceupe que son profesionales que ya cuentan con experiencia laboral. De hecho, más del 90% de los estudiantes cuentan con esta característica. Sus miras cuando buscan completar este máster es disponer de logros académicos superiores para poder acceder a puestos de trabajo de mayor rango, con mayor reputación y mejor remunerados. La prueba palpable de las posibilidades que el Ceupe ofrece es que muchos de los alumnos que han pasado por el centro son ahora cargos directivos en las grandes empresas de América Latina, y recomiendan a sus trabajadores formarse en los estudios de posgrado del Ceupe para tener posibilidades reales de ascenso.

Profesorado de nivel

Los profesores con los que cuenta el Ceupe son profesionales con altos cargos y más de 15 años de experiencia laboral en su sector. Muchos de ellos son, además, exalumnos de la propia escuela. El conocimiento que han ido adquiriendo con el paso de los años y la experiencia de trabajar en las más altas esferas les da las facultades para enseñar a sus estudiantes las claves del éxito. La mayoría de ellos combina su faceta laboral con su actividad académica, por lo que siempre están al tanto de las novedades en los distintos sectores y pueden ofrecer siempre un conocimiento actualizado.

Sede internacional

Uno de los aspectos que más llaman la atención del Ceupe es su faceta internacional. El Centro Europeo de Postgrado ha nacido con el fin de ofrecer a los estudiantes de toda Latinoamérica un escenario tecnológico que permitiera a sus alumnos formarse en un ámbito de excelencia académica, y hasta el momento este ha cumplido con su propósito cada año, atrayendo a sus estudios a más de 4.000 estudiantes en modalidad presencial y más de 2.000 en modalidad online.

Actualmente cuenta con sedes en México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela y República Dominicana. En España, Salamanca y Madrid acogen sus centros de estudio.

¿Cuánto cuesta estudiar en el Ceupe?



En dependencia del máster, el precio total puede oscilar, aunque suele rondar los 3.500€. Por suerte para los alumnos, el centro ofrece ayudas económicas que pueden llegar a reducir el coste hasta la mitad, además de poder fraccionar los pagos en varias mensualidades sin intereses ni comisiones de ningún tipo.

