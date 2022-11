La importancia de comunicar los objetivos de sostenibilidad, con DoGood

La sostenibilidad se ha ido convirtiendo progresivamente en uno de los valores más importantes en el mundo corporativo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas son hoy en día una prioridad en todos los sectores.

Sin embargo, pese a que muchas compañías aseguran ser empresas sostenibles, es común que muchos de sus empleados ni siquiera entiendan en qué consisten estos objetivos de sostenibilidad que sus respectivas empresas persiguen.

Es precisamente con el fin de crear una cultura sostenible que implique de manera activa a los trabajadores de cualquier sector que se crea DoGood; un software de sostenibilidad a nivel internacional que trabaja para promover una sostenibilidad que involucre a todos.

Un software que promueve la sostenibilidad en una compañía de manera integral Para que una empresa pueda lograr objetivos de una manera eficaz, es indispensable que todos los involucrados participen de manera activa, se identifiquen con el proyecto y que, principalmente, entiendan el por qué. Lo mismo sucede con un aspecto tan importante como la sostenibilidad, la cual ahora mismo es un factor crucial en los procesos de producción y modos de trabajo de muchas empresas. En otras palabras, a nivel corporativo no tiene sentido crear estrategias de sostenibilidad si los empleados no son conscientes de su importancia y no se les da participación en ello.

En este sentido, DoGood se ha apoyado en la tecnología para crear un software capaz de impulsar la cultura sostenible en toda una compañía, involucrando a los empleados en la estrategia y ayudando a medir su impacto a nivel medioambiental, social y de gobernanza. Todo esto, a través de una potente herramienta avalada por la Global Reporting Initiative.

¿Cómo funciona el software de DoGood? Cuando una compañía aspira a convertirse en una empresa sostenible y adquiere el software, lo primero que debe hacer es configurar en la plataforma sus objetivos, de acuerdo a lo que la empresa considere como prioridades. Por medio de la app, los empleados podrán completar retos de sostenibilidad que generen un impacto positivo y real, enmarcado dentro de la estrategia de la empresa; esta repercusión podrá medirse de manera precisa desde la plataforma.

Uno de sus beneficios principales es que, con esta simple pero potente herramienta, tanto los directivos como los empleados podrán ir en una misma dirección, hacia la sostenibilidad integral de la compañía. Por otro lado, trabajar de esta manera también servirá para aumentar su reputación, dándose a conocer en su sector como una firma verdaderamente comprometida con el medioambiente y la sociedad.

En definitiva, para ser parte de ese grupo de empresas sostenibles que están dando un paso al frente por el futuro del planeta, no basta solo con tener una estrategia, sino que es necesario que todos formen parte de ella y sientan la responsabilidad de trabajar en conjunto por los objetivos planteados. DoGood puede ser, en este sentido, una de las mejores formas de promover este compromiso contra el cambio climático.