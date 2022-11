Tipos de servicios de traducción y su importancia, por K&J Translations Emprendedores de Hoy

Desconocida para muchos, la traducción es un servicio vital que los individuos, las organizaciones, los gobiernos, las empresas y casi todas las industrias utilizan para comunicarse cuando las partes implicadas hablan idiomas diferentes.

Los traductores y los intérpretes profesionales salvan la brecha lingüística, facilitando una solución a la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas.

Las grandes empresas que establecen oficinas y sucursales en otros países necesitan servicios de traducción para garantizar que sus documentos corporativos, propuestas comerciales, contratos y toda la comunicación escrita se entienda con claridad. Los servicios de traducción solicitados por las empresas varían en función de las necesidades particulares de cada tipo de negocio. Por eso, a pesar de que el sector de la traducción no es ampliamente conocido, se trata de una industria enorme que mueve miles de millones de euros cada año.

Y es que en el centro de toda relación comercial están el idioma y la capacidad para entenderse en terrenos internacionales y multilingües. La traducción a la lengua materna de cada parte interesada garantiza que las personas que hablan otro idioma entiendan los documentos escritos, garantizando que el mensaje se comprenda de forma clara, rápida e íntegra. Como resultado, se evitan las dobles interpretaciones o incluso las interpretaciones erróneas que puedan afectar al buen funcionamiento del negocio y la toma de decisiones.

Ahora que ya se ha hecho una idea de la importancia crítica de los servicios de traducción, es importante definir cada tipo de servicio de traducción que se puede encontrar en el mercado.

Tipos de servicios de traducción La plataforma de la industria lingüística de la Unión Europea (LIND) define la industria lingüística como un sector que incluye a »profesionales que trabajan en traducción, interpretación, subtitulado y doblaje, localización, desarrollo de herramientas tecnológicas lingüísticas, organización de conferencias internacionales, enseñanza de idiomas y consultoría lingüística».

K&J Translations es un proveedor de servicios lingüísticos (PSL) que ofrece soluciones en todas esas áreas para más de 85 idiomas de todo el mundo. Cuenta con un sólido equipo y una amplia base de datos de proveedores freelance que cumplen con sus estándares de calidad. Además, el proceso de traducción de esta agencia de traducción incluye un eficaz sistema de control de calidad (edición y revisión) supervisado por el gestor de proyectos que garantiza un resultado de la máxima calidad.

Los traductores autónomos que trabajan por su cuenta también ofrecen sus servicios. Buscan clientes y se comunican directamente con ellos, por lo que la relación es más personalizada. El inconveniente es que solo trabajan en un par de idiomas y algunas especializaciones. Además, el control de calidad también lo realizan ellos mismos o, en su defecto, deberá realizarlo de forma interna la propia empresa. Esto puede ser un problema para empresas más pequeñas que no cuentan con un servicio de traducción capaz de satisfacer las necesidades de control de calidad de todos los idiomas de trabajo.

La agencia de traducción K&J Translations ofrecen servicios de traducción en varios campos, gracias a los conocimientos y la experiencia de sus traductores nativos de la lengua de destino y a sus herramientas de gestión de las traducciones y control de calidad. Los servicios de traducción más comunes incluyen:

Traducción general: el tipo más básico de servicio de traducción, que suele utilizarse para la comunicación diaria.

Traducciones juradas: para cumplir con requisitos oficiales específicos como inmigración, educación en el extranjero y negocios en el extranjero.

Traducciones literarias: para traducciones literarias de toda índole.

Traducciones técnicas: para documentos técnicos, como manuales, descripciones de productos, etc., de informática, electrónica, mecánica, ingeniería, fabricación, etc.

Traducciones médicas: para servicios médicos, fabricantes de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, resultados de ensayos clínicos, etc.

Traducciones jurídicas: centradas en el sistema legal y el derecho.

Traducciones financieras: centradas en la banca, los activos y la gestión financiera.

Traducciones administrativas/comerciales/de negocios: para documentos y correspondencia utilizados por empresas e instituciones gubernamentales.

Localización: para sitios web, productos y servicios, aprendizaje electrónico, videojuegos, software, etc.

Estos son los tipos de servicios de traducción que ofrecen los proveedores de servicios lingüísticos. Quien necesite servicios de traducción puede contactar con K&J Translations, el cual ofrece soluciones de traducción profesional rápidas, precisas y a precios competitivos para una gran variedad de clientes.



