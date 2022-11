La start-up Build Lovers triunfa en los Premios BNEW 2022 Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de noviembre de 2022, 12:55 h (CET)

Build Lovers obtuvo el reconocimiento a la mejor start-up Real Estate en los premios BNEW 2022. El evento Barcelona New Economy Week, realizó su tercera jornada en la que premió a las empresas más innovadoras del sector, las cuales ofrecen un avance significativo al futuro de la inversión en Europa.

Esta compañía, que se enfoca en la autopromoción de viviendas industrializadas, fue distinguida entre los postulantes por el uso eficiente de las nuevas tecnologías para establecer una alternativa práctica en el sector.

Premios BNEW 2022 premió a Build Lovers como mejor start-up Las empresas españolas están a la vanguardia en estrategias dirigidas en la industria 4.0. Así lo expresó Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien precedió el evento junto a personas insignes del sistema público de Barcelona y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, acompañada del delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro.

Entre las diferentes compañías emergentes presentes, Build Lovers resaltó sobre las más 50 postulantes en la sección Real Estate. Esto porque su gestión comercial ofrece viviendas de tipo prefabricadas o modulares y controla un método innovador que incluye la sostenibilidad, así como la promoción digitalizada. Tomando como base el cambio histórico del desarrollo económico del país, Sánchez detalla que este es el momento ideal para «impulsar una nueva revolución industrial, tecnológica, social y sostenible”.

A través de estos premios, no solo resaltan los esfuerzos de la empresa por generar un proceso autosostenible, sino que también se le dan mayor visibilidad a las iniciativas más modernas del sector.

Sistema de gestión Build Lovers premiado por el BNEW En el certamen había diversas compañías con ofertas llamativas, por lo que el jurado analizó no solo la propuesta del proyecto, sino también el potencial de crecimiento a largo plazo y su capacidad de influencia en el sector económico y social. Las facilidades para conseguir una vivienda, con las especificaciones que requiere el cliente, es uno de los factores que resaltan en la gestión de Build Lovers.

Empiezan estableciendo una planificación del presupuesto y características, luego consiguen un suelo adecuado para después crear el proyecto. En medio de su gestión, ofrecen asesoramiento en todo momento para la ejecución de la casa prefabricada y la modular. Ambas edificaciones tienen la capacidad de personalizar al gusto, mantener un control de costes y lo más importante es que se disminuye el impacto ambiental al realizar el procedimiento offsite.

Además, estas ofertas garantizan un 60 % y 90 % de eficiencia energética. De cualquier manera, el enfoque sostenible de Build Lovers es una muestra del esfuerzo de la industria para generar nuevas alternativas de construcción; por esta razón, los premios BNEW 2022 galardonaron a la compañía.



