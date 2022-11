GoIT. ¿Qué es un desarrollador web full stack? Emprendedores de Hoy

En este artículo, los lectores podrán conocer de la mano de Alexander Repeta, profesor de la academia de programación web GoiT Latam, una de las profesiones más demandadas y mejor remuneradas por las empresas. También algunos trucos que ayudarán a dominarla más rápido.

¿Quién es un desarrollador full stack? Full stack developer (cuya traducción es desarrollador de pila completa) es un desarrollador que puede crear de forma independiente la parte técnica del proyecto (back end) y su interfaz (front end).

Alexander explica claramente quién es un desarrollador full stack. Si el proyecto es un supermercado, todo lo que el visitante ve y con lo que interactúa (hermosos escaparates, carteles publicitarios, cajeros, etc.) es el front end. La tarea del desarrollador front end es hacer que la estadía del visitante sea cómoda y que sus acciones sean simples. Lo que sucede tras bastidores (la entrega de cientos de artículos de mercancías al almacén, el mantenimiento de registros, la recopilación de análisis y el servicio de recepción de pagos) es el back end. La tarea del desarrollador back end es configurar los procesos internos para que todo funcione como un reloj. El desarrollador full stack es un especialista 2 en 1 que necesita saber lo que sucede en la tienda y ser capaz de configurar procesos tras bastidores.

Hace 7-10 años, para crear un sitio web corporativo funcional, el cliente necesitaba al menos 2 desarrolladores. Uno era responsable de configurar la interfaz y el otro de la operación de la funcionalidad. Pero, en los últimos años, el desarrollo de proyectos típicos se ha vuelto más fácil.

¿A qué se enfrentará un desarrollador full stack en su trabajo? Las principales responsabilidades de un desarrollador full stack se pueden ver en los anuncios en los sitios de carreras y plataformas de trabajo. Algunas de estas serían trabajar con CMS (Content Management System), depurar un sitio o aplicación existente o crear un proyecto desde cero, el desarrollo de la estructura y arquitectura web para organizar la información de la forma más eficiente posible y el diseño de la interfaz y parte visual. Además de estas, también hay que mencionar otras también importantes, como facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario, asegurar que la web se visualiza bien en diferentes navegadores y dispositivos, configurar y mantener los servidores, manejar las librerías del servidor y automatizar tareas de desarrollo de software.

Por último, otras responsabilidades serán crear y gestionar bases de datos eficientes y conectarlas con las soluciones, configurar la seguridad y prevenir ataques, la configuración de API y la comunicación con diseñadores y equipo de marketing para introducir nuevos elementos al proyecto.

¿Qué otras tareas importantes deberá desempeñar? A menudo, en las vacantes de trabajo se puede cumplir con el requisito de experiencia con marcos y lenguajes de programación específicos.

En dichas vacantes, la mayoría de las veces escriben información estándar, como si fuera una copia al carbón. Pero, en realidad, un desarrollador de pila completa novato debe estar preparado para los siguientes «momentos de trabajo». En primer lugar, tendrá que «apagar incendios» en todas las partes del proyecto, si es necesario. A veces se necesitan habilidades que uno no tiene. Si hay una buena base, son fáciles de conseguir y perfeccionar en la práctica.

En segundo lugar, es importante que un júnior conozca los conceptos básicos y continúe aprendiendo, sea disciplinado en el trabajo y responda adecuadamente a las críticas.

Por último, es importante no ser tímido para pedir ayuda, apoyándose en los compañeros o líder de equipo.

La tarea principal de un full stack developer es hacer que la interfaz sea fácil de usar y que el back end sea rápido y esté protegido contra ataques.

