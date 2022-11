Camisas de hombre para cualquier ocasión en Mumy Room Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 13:25 h (CET) La publicación especializada en moda GQ difundió el febrero pasado un trabajo sobre los estilos que serían tendencia para este año.

Entre lo más destacado mencionó los estampados irreverentes, psicodélicos, florales y geométricos. La revista digital 24 Horas también mencionó como imprescindibles este año los dibujos brillantes.

Los consultados por esta publicación aseguran que esta moda ha dejado de ser exclusiva para convertirse en un look casual e, incluso, para ir a la oficina. Eso es lo que ha reforzado la firma Mumy Room en sus propuestas de camisas para hombre.

Moda con estilo y orgánica Mumy Room es una marca independiente de camisas para hombre, mujer y niños con sede en Madrid. Se caracteriza por confeccionar sus productos con algodón 100 % orgánico, respondiendo a un principio de sostenibilidad. Esta materia prima la convierten en tejidos de máxima calidad con el peso justo para un mayor confort en todo momento.

Por otro lado, con sus diseños buscan reflejar la libertad de expresión, la irreverencia y la originalidad que desean proyectar las personas. Para eso han desarrollado varios estilos en camisas de manga larga o corta con distintos estampados dirigidos a todos los gustos. Ofrecen 89 estampados para combinar en cualquier tipo de ocasión.

Además del algodón orgánico, los tejidos incluyen un 3 % de elastano para conseguir más comodidad al utilizar las prendas y mejor sensación al tacto. Otra ventaja de este tejido es que se puede usar de forma polivalente tanto en invierno como en verano. Es decir, que las camisas Mumy Room se pueden vestir durante todo el año.

Diferencias entre el algodón 100 % orgánico y el convencional La firma destaca que existen diferencias muy grandes entre el algodón 100 % orgánico extra suave que ellos usan y el algodón convencional. Explican que tras la cosecha someten al algodón a un proceso de limpieza para eliminar las impurezas. Luego se carda para separar las fibras que posteriormente se dividen en tiras y rollos.

Tras un segundo proceso de limpieza se conservan las fibras más largas para elaborar los hilos con los que fabricarán los tejidos ultrasuaves y fuertes. Son telas de calidad premium porque no tienen imperfecciones, es decir, hilos o residuos que sobresalgan. El ‘peinado’ al que son sometidas las fibras permite que los hilos resultantes se acoplen perfectamente uno al lado del otro. Esto evita que la tela se deshilache con el uso constante.

La marca Mumy Room informó que cada uno de sus proveedores de algodón se ha comprometido a no utilizar pesticidas ni insecticidas en sus cultivos. Asimismo, durante la fabricación de las telas se ha reducido casi en su totalidad el uso de aditivos químicos como suavizantes, amoniaco y abrillantadores.



