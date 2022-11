¿Dónde y cómo conseguir financiación para una empresa, sin la ayuda del banco?, con BirdCapital Emprendedores de Hoy

Debido a la pandemia, el mercado actual está marcado por una delicada situación, por lo que muchas empresas buscan financiación para cubrir los gastos de sus proyectos, su funcionamiento o abrir nuevos negocios. Esto se debe a la inflación y a la subida de los tipos de interés, aspectos que han ocasionado un crecimiento del endeudamiento.

Debido a esta situación, los requisitos para obtener un préstamo hipotecario cada vez son más exigentes y mucho más limitados, lo que supone una dificultad para aquellas empresas que necesitan solventar sus necesidades y para las que la vía tradicional de financiación no es válida, ya que no cumplen con los requisitos que la banca establece hoy en día.

Para ello, existen una solución que cada día es más utilizada y que se ha convertido en una alternativa real ante la negativa y la problemática de la banca, la financiación alternativa privada o capital privado mediante los préstamos hipotecarios para empresas.

Diferencia entre la financiación tradicional y la alternativa privada o capital privado Tradicionalmente, las entidades bancarias han sido la única puerta a la que llamar para solicitar financiación, pero esta condición de exclusividad cambió desde el momento en que las condiciones y requisitos cambiaron, llevando consigo un endurecimiento de los mismos y convirtiéndolos así en inalcanzables para muchísimas empresas y particulares.

Ejemplo de algunos de estos requisitos de la banca tradicional son: no aparecer en ningún fichero de morosidad (como ASNEF o Rai), no tener una CIRBE alta (algo muy habitual en aquellas empresas que antes sí podían acceder a la financiación tradicional y han acumulado un importe alto ya sea en préstamos o créditos) y para aquellas empresas cuyos ingresos bajaron en los dos últimos años debido a la situación de pandemia (sin tener en cuenta su recorrido anterior o track record).

Estas condiciones convierten la solicitud en un riesgo importante para la sucursal, ya que según los parámetros por los que se rigen, genera una alta probabilidad de que el crédito no sea devuelto.

Ante esta situación de inaccesibilidad, surge una solución y un soplo de aire fresco para aquellas empresas que no cumplen con estos requisitos explicados anteriormente: la financiación alternativa privada a través de los préstamos de capital privado para empresas.

Esta financiación cuenta con numerosas ventajas, que van desde la flexibilidad y rapidez con la que pueden conseguirse hasta la no limitación por encontrarse en la base de datos de ASNEF o Rai. Otras ventajas de los préstamos privados son los tipos de intereses fijos y las cuotas flexibles, las cuales resultan más rentables a corto y largo plazo, incluyendo además aquellas solicitudes que cuenten con una CIRBE alta, ya que para la financiación alternativa a la hora de conceder préstamos para empresas no computa que la CIRBE sea alta.

¿Cómo obtener préstamos de financiación alternativa privada o préstamo para empresa? Para comenzar, lo más importante es buscar una empresa que no solo genere confianza, sino que sea regulada y certificada, y que se encuentre en cumplimiento de los requisitos legales que se marcan desde los mercados reguladores financieros, en cumplimiento con la ley hipotecaria, como el registro en el Ministerio de Consumo y Banco de España. Como ejemplo de profesionalidad, destaca en España la empresa BirdCapital, con una dilatada experiencia en financiación alternativa o préstamos privados para empresas.

Funcionamiento y condiciones de BirdCapital BirdCapital cuenta con profesionales con una amplia trayectoria, especializados tanto en Economía, como en Derecho o Administración de empresas. Los proyectos finalizados con éxito por esta entidad avalan sus años de experiencia en el sector financiero y de servicios financieros en el campo de la financiación para empresas, ya que funcionan en las principales ciudades españolas: Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante, Mallorca, Tenerife, Barcelona o Bilbao, por lo que las empresas tienen un fácil acceso a dicha entidad en la búsqueda de un préstamo de capital privado.

El primer paso para conseguirlo es solicitarlo vía online (birdcapital.es) o mediante una llamada a las oficinas de la compañía. Después de esto, uno de sus agentes se encargará de contactar con el solicitante para estudiar su caso sin ningún tipo de coste o pago por adelantado. Según la situación de la solicitud, y tras estudiar documentación y la viabilidad de esta, se enviará una simulación de propuesta de préstamo con garantía hipotecaria con base a sus peticiones y necesidades.

Uno de los requisitos principales para todas aquellas empresas que busquen una financiación alternativa en BirdCapital.es es contar con una garantía hipotecaria o propiedad que pueda aportar como garantía, ya que todos estos préstamos son préstamos con garantía hipotecaria, de la cual deberá ser realizada una tasación por alguna de las tasadoras oficiales homologadas por el Banco de España.

Los préstamos hipotecarios con Birdcapital.es En BirdCapital son especialistas en préstamos hipotecarios diseñados y adecuados para cada solicitud, realizando un estudio de cómo puede ser la salida más clara y adecuada para el solicitante.

Por ello, la motivación de BirdCapital es ser el mejor aliado financiero para las empresas, y dar una solución ágil y rápida para todos aquellos problemas económicos que puedan surgir en su empresa mediante los préstamos de capital privado.



