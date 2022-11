Préstamos para pagar las deudas Ventajas de reunificarlas Redacción

viernes, 4 de noviembre de 2022, 12:51 h (CET)

La situación actual es compleja y la economía doméstica peligra; la inflación produce un aumento en el precio de los bienes y reduce el poder adquisitivo. Bajo estas circunstancias, las obligaciones financieras se acumulan y disminuye el rendimiento del ingreso: justamente por ello, un préstamo para reunificar tus deudas representa una gran opción para regularizar nuestra situación.

Por qué reunificar las deudas

Para el grueso de la población de ingreso medio, un escenario inflacionario como el actual supone un verdadero problema. El aumento en el precio del combustible, de la energía y de los alimentos producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, sumado a la inseguridad financiera, produce un aumento en el precio de los bienes de consumo y desalienta la inversión.

Gracias a ello, la economía doméstica se resiente y muchas familias tienen problemas para pagar las cuentas y cubrir el costo de vida. En estos casos, lo más frecuente es postergar el pago de las deudas y facturas, lo que permite solventar los gastos fundamentales del hogar, a condición de asumir los recargos por impago que esto supone.

Sin embargo, este tipo de estrategias suelen condicionar significativamente la economía doméstica y afectar el rendimiento del ingreso de manera progresiva, ya que los costos financieros —multas por mora, intereses de refinanciamiento, etc.— comienzan a acumularse y representar un cada vez mayor porcentaje del presupuesto.

Justamente por ello, una alternativa para regularizar nuestra situación es recurrir a un préstamo para reunificar las deudas. Se trata de un instrumento financiero que permite cancelar la totalidad de las deudas previas a partir de un único préstamo por el que se paga una única cuota cuyo valor resulta significativamente menor.

Cómo funciona la reunificación de deudas

Los servicios financieros y las entidades bancarias y de crédito ofrecen una multitud de servicios cuyo propósito es brindar solvencia para distintos propósitos. Sin embargo, cada operación, transacción o servicio suponen costos asociados a la gestión y administración de los servicios.

Frente a ello, siempre resulta más caro cubrir múltiples deudas y pagos pendientes de manera periódica, en tanto cada una de estas operaciones conllevan costos específicos y condiciones de pago propias. Por lo tanto, al reunificar las deudas, la persona reúne todas estas deudas y pagos pendientes bajo un nuevo préstamo cuyo costo resulta menor.

Una gran ventaja de este tipo de préstamo es su versatilidad: pueden incluirse todo tipo de obligaciones financieras —facturas vencidas, resumen de crédito, préstamos y más— para resolver la situación de manera inmediata y reduciendo el gasto dedicado a ello. Y si bien las condiciones de contratación pueden variar, no son mucho más complicadas que con cualquier otro préstamo.

Por supuesto, la persona debe constatar ciertos requisitos para solicitar una reunificación de deuda. Estos dependerán de si se trata de una reunificación presentando o no un aval, el ingreso de la persona o el monto total de las deudas a cubrir. Entre los principales requisitos se puede mencionar:

Demostrar mayoría de edad

Demostrar residencia vigente en España (a través de DNI o NIE)

Suelen existir límites en cuanto al monto a cubrir y el tipo de préstamo —no todos los prestadores permiten reunificar préstamos hipotecarios, por ejemplo—.

Demostrar una fuente de ingresos periódicos para afrontar la devolución del dinero (nómina, pensión, aval, etc.)

