AYDOAGUA ofrece gotas de ojos de eufrasia. Qué son o cómo escogerlas y para qué sirven

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Antes de comprar gotas de ojos de eufrasia, a la hora de evaluar, es relevante optar por el agua energizada para una alta disolución del principio medicinal ecológico y para su óptima biodisponibilidad ocular. Hay una gran cantidad de beneficios naturales que ofrecen lasgotas de ojos de eufrasia AYDOAGUA, con calidad oftalmológica probada.

Dado que en la actualidad ha aumentado el tiempo de exposición a pantallas, hay demanda de encontrar frescor y remediar esa fatiga del escozor visual.

Cuando se profundiza en la virtud ocular, existen factores que hay que tener en cuenta antes de escoger las gotas, como evitar los transgénicos de las plantas o los pesticidas y conocer el tipo de cultivo de la empresa, valorar el tipo del envase que no contamine la formulación, el potencial de la regulación en las conexiones oculares y, lo que es más importante, la calidad firme que sostiene la marca.

Eufrasia: ¿qué es y qué sirve? Esta planta milenaria es un elixir natural para los ojos que ayuda a tratar diferentes dolencias de la visión. En la actualidad, se han reconocido sus propiedades antimicrobianas, antialérgicas y antisépticas, que refrescan aliviando los síntomas como cansancio ocular, congestión, irritación, conjuntivitis, entre otros.

El agua de eufrasia AYDOAGUA no es transgénico y esto tiene un precio en el mercado, ya que muchas de ellas son genéticamente modificadas (OGM), siendo alteradas con técnicas de ingeniería genética y se encuentran en productos vendidos a bajo precio.

Por eso es de remarcar, la alta eficacia de la cosmética bionatural de AYDOAGUA al escoger todos los ingredientes y aceites vírgenes de primera prensa, procedente de cultivo orgánico ecológico y sostenible sin pesticidas, asegurándose que es de alta calidad.

Porque el principio bioactivo de su agua superionizada antioxidante que cicatriza y descontamina o detoxifica cualquier tóxico orgánico e inorgánico presente en su medio, en los 4 niveles físicos y energéticos: macro, micro, nano y sano, este último en el campo energético y visible mediante técnicas científicas de medición.

En el mismo parámetro, los ingredientes naturales de sus gotas de ojos eufrasia, al contener y estar protegidas por su agua de vida, les confieren la cualidad longeva de no caducar, sin conservantes, ni medicamentos, siendo un producto 100 % natural ecológico, cruelty free y vegano.

Factores valorables decisivos Asimismo, AYDOAGUA escoge los envases de vidrio peninsular en cuentagotas de cristal sostenible azul, para que no ceda ninguna sustancia dañina como el PET y sus fltalatos, bisfenol A (BPA) o compuestos químicos a las gotas para la visión. Eligen preservar la calidad por encima de todo.

Otro punto son los baños oculares, donde limpiar la córnea y barrer cualquier cuerpo extraño antes de corregir la patología, lo que es de sentido común más práctico, por eso el tipo de viscosidad tiene un papel vano, llegando a la conclusión de que en las gotas la densidad obstaculiza la limpieza de los ojos como el polvo, polen, toxicidad en el aire o vapor de las mucosas.

Todos estos valores unidos hacen de las gotas de eufrasia AYDOAGUA un producto muy popular, al ser respetuoso con el pH de la mucosa, regulando las conexiones oculares elásticas con el ritmo biológico de los ojos.

Mejoras en el medio acuoso y la resiliencia del ojo La principal fuente de energía de la retina humana es el agua, no el ATP, ni el gel, eso significa que cualquier célula del cuerpo, independientemente de su función, necesita agua saludable no solo como solvente o vehículo, sino como fuente de energía principal.

La explicación de cómo una célula eucariota puede disociar o fragmentar el agua a temperatura ambiente, también es sorprendente.

El descubrimiento sobre la capacidad del organismo para tomar energía del agua completa tiene un impacto favorable, porque, además de las funciones conocidas del agua de calidad estable con sus minerales naturales, es lubricante, vehículo, solvente universal y limpiador. Si se añade un gel a este medio, suele dejar los cuerpos extraños sin drenar, lo que puede representar un problema ocular e inicio de patologías como obturación en el medio de la mucosa o lagrimal.

Otro factor es la membrana superficial de las gotas de ojos eufrasia AYDOAGUA que es descongestionante, sin contraindicaciones oftalmológicas, al permitir que cada gota ocular haga un lavado de efecto inmediato y sostenido, por sus aceites esenciales de la eufrasia y sales minerales naturales de su agua superionizada que actúan con rapidez, al eliminar síntomas de irritación, inflamación de párpados o patologías oculares.

Las gotas de eufrasia están indicadas para la irritación en ojos secos, ojos cansados, gotas para orzuelos, conjuntivitis, alergias y vista nublada entre otras patologías de la visión, etc. Siendo aptas para todas las edades y embarazadas.

Cómo aplicar las gotas de eufrasia para los ojos AYDOAGUA Comentan que es sin atajos y con sencillez, al aplicar un par de gotas en cada ojo del colirio de eufrasia y tantas veces como se necesiten, ya que al ser de extremada calidad natural no tienen contraindicaciones. Al finalizar, hay que mantener bien cerrado el envase, sin refrigerar y a temperatura ambiente.

¿Cuándo se puede aplicar? Siempre y adaptándose a las necesidades en la movilidad de la vida. En el paquete, llegan envueltas en una toallita de algodón blanco sostenible de regalo.

Conclusión para una mirada despierta Para mantener la fortaleza visual, AYDOAGUA invita a descubrir las técnicas en ejercicios oculares además de un gráfico alojado en su ficha del producto, que ayudan a reducir el estrés visual y prevenir, al mejorar la vista, relajando los ojos.

Un suave masaje por golpeteo con las yemas de los dedos estimula la circulación. Con delicadeza, se comienza por la raíz de la nariz y se masajea suavemente, golpeteando con el dedo índice con el medio, mientras se desplaza por las cejas hacia el extremo e incidiendo en el párpado inferior y volviendo al inicio.

Mirar a lo lejos para relajar, ya que trabajar con pantallas cansa la vista, y levantar los ojos con regularidad mirando a lo lejos cada dos horas, focalizando otras distancias para descansar y relajar la musculatura ocular.

Proponen despegar la nariz de las pantallas,al tener beneficios a muchos niveles, puesto que actúa la ciencia del lenguaje positivo en la mente, al ampliar las conexiones neuronales y modificar los hábitos.

La firma vegan ecofriendly recomienda, para los cuidados del contorno de ojos, el sérum en crema con superalimentos cosméticos y omegas ‘7 en 1’, que refresca humectando y reafirma reparando.

También para la limpieza facial el agua micelar redensificante vegan ‘9 en 1’, junto a las virtuosas gotas de eufrasia que contienen beneficios visibles hasta nivel microscópico.



