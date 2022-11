La recuperación natural del cuerpo para rendir al máximo nivel, con Herooj Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Después de una jornada deportiva, la recuperación del cuerpo tiene la misma relevancia que la práctica del deporte en sí.

Esto se debe a que un cuerpo que no se recupera correctamente después del desgaste físico, no va a rendir a su máximo nivel en su próximo entreno o competición, disminuyéndose así el potencial de cada uno de nosotros.

En este sentido, Herooj propone la recuperación natural del cuerpo, siguiendo los estándares de salud y tendencias naturales.

Una recuperación natural, sana y nutritiva Herooj es una marca de nutrición deportiva innovadora que busca sacar la fuerza natural de los deportistas para alcanzar su máximo rendimiento de manera natural, por lo que utilizan como ingrediente base el agua de mar. Para esta marca, la salud y el rendimiento van de la mano, por lo que incorporan a su gama Recovery ingredientes clave como probióticos, chía, avena, vitaminas y proteína, todos ellos sin gluten para permitir su consumo a cualquier deportista que lo desee, sin restricciones alimenticias.

Esta marca usa productos de gran calidad, en sintonía con la naturaleza y el cuerpo humano, que se desarrollan de acuerdo a las necesidades fisiológicas del cuerpo en contextos de esfuerzo y alto estrés deportivo. Herooj se encuentra en constante búsqueda de las mejores materias primas disponibles, respaldados por investigaciones científicas de vanguardia, para poder crear productos que afecten positivamente al rendimiento de los deportistas.

Ahora es posible aumentar el potencial físico y ayudar a la recuperación con ingredientes naturales Herooj no solo busca ayudar a entrenar y competir mejor, sino para que quienes utilizan sus productos se conviertan en las verdaderas fuerzas de la naturaleza que están destinados a ser. Para ello, poseen tres gamas de productos: Performance, compuesta por bebidas isotónicas, hipotónicas e hidrogeles formulados con agua de mar, Magnesio y Vitamina B6 que reducen el cansancio y creatina que mejora el rendimiento deportivo; Recovery, que se enfoca en recuperadores musculares naturales y nutritivos con probióticos y vitaminas; e Immunosport, que incluye productos de última generación 100 % formulados para reforzar el sistema inmunitario.

Su Recovery Porridge se consumen con cuchara, ya sea acompañado con base de yogur o leche vegetal, lo cual lo convierte en un superalimento que, además de colaborar con la recuperación natural de los deportistas, también son de fácil consumir.

Con el enfoque puesto en la recuperación natural del cuerpo después de jornadas que pueden estresar los sistemas biológicos, Herooj se impone como una gran alternativa a la hora de escoger suplementos que beneficien el desarrollo del cuerpo humano y ayuden a los deportistas a alcanzar la mejor versión de sí mismos.



