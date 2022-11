La evolucion del coffee corner, por Espressa Coffee and Water Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Millones de personas alrededor del mundo tienen el hábito de consumir café en el trabajo, por lo que es una práctica generalizada en todo tipo de empresas.

Esta situación ha evolucionado en la actualidad hacia el coffee corner, un espacio que resulta indispensable para muchas compañías en sus oficinas.

Estos rincones ayudan a las empresas a mejorar tanto la productividad de sus empleados como sus lazos de convivencia. Para implementar uno de ellos en España, Espressa Coffee and Water cuenta con opciones personalizables en estos espacios, acompañados del distintivo sabor de Café Lavazza.

¿Cómo ha evolucionado el coffee corner? Una personalización que se adapta a cualquier oficina El servicio para empresas de Espressa Coffee and Water es una de las mejores alternativas para implementar un coffee corner en la oficina. Su sistema modular está diseñado para adaptarse a cualquier espacio, según el área disponible y el tamaño deseado por el cliente. Cada instalación incluye o descarta los módulos necesarios según lo requiere la situación, para brindar una instalación funcional, personalizada y estéticamente adaptada al entorno de la oficina y su identidad corporativa. Además, abarca diversos servicios adicionales al abastecimiento del café, según la empresa lo requiera.

Las estaciones incluyen una extensa variedad de opciones con máquinas de Café Lavazza desde modelos pequeños hasta máquinas de vending y sus diferentes presentaciones de productos en cápsulas o en grano, un café de especialidad altamente valorado en España por su excelente cuerpo, aroma y sabor. Además, entre sus servicios adicionales, estas estaciones pueden incluir diversas fuentes de agua filtrada, así como neveras para las bebidas y alimentos de los empleados, junto con otras funciones personalizadas que se desarrollan a pedido de sus clientes.

Los beneficios de tener un rincón para el café Tener un coffee corner ofrece varios beneficios a la empresa en su productividad, no solo gracias a las características de esta bebida, sino también al espacio en sí. Ciertamente, el café aporta energía, despierta la atención y ayuda a los empleados a trabajar con más eficacia, pero el rincón del café, como espacio en la oficina, ofrece algunas otras ventajas. Una de ellas es la compenetración del personal y la mejora de su convivencia, ya que esta estación funciona como punto de encuentro, en donde los empleados pueden dialogar, mejorar sus vínculos sociales y compartir su afición por el café.

Las soluciones personalizadas de Espressa Coffee and Water añaden a estos beneficios el alto impacto estético que generan sus instalaciones, totalmente adaptadas al estilo visual de la respectiva empresa, para aportar una imagen de profesionalismo, elegancia y distinción en el entorno de la oficina. Todo esto, sin mencionar el deleite que representan las cualidades del auténtico café Lavazza, un producto cada vez más popular en España gracias la intensidad de su aroma y su distintivo sabor único.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.