¿En qué consiste ser un host?, por Football Host Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 17:45 h (CET)

El fútbol se conoce popularmente alrededor del mundo como el Deporte Rey, el cual consigue reunir a las personas a una de las más grandes aficiones.

En España, por supuesto, esto no es diferente, y el futbol representa parte de la identidad de todo el país.

Por eso, quienes hacen lo posible por ir a disfrutar de un partido de su equipo favorito, merecen vivir una experiencia completa, tanto dentro del estadio como fuera de él.

Para asegurar que así sea Football Host ofrece por medio de sus hostde confianza, la oportunidad de disfrutar de una experiencia inolvidable como un verdadero aficionado.

En qué consiste el papel del host La palabra host viene del idioma inglés, cuyo significado se puede traducir como anfitrión, y es utilizada en muchos sectores diferentes. Sin embargo, en el caso de la empresa Football Host, la palabra se utiliza dentro de su programa llamado Landing Host. Este consiste, básicamente, en una red de aficionados de un equipo en específico dentro o fuera de España, que se encargan de guiar a otros fanáticos a vivir una experiencia completa como un verdadero fan de su equipo.

Un host, en este caso, es una persona que se junta con un fanático turista, el cual no solo le acompaña al estadio, le ayuda a conseguir sus entradas para el partido y lo ubica junto al resto de fanáticos, sino que además le ofrece una experiencia turística completa en torno a su pasión. Por ejemplo, lo lleva a los lugares más emblemáticos de la ciudad relacionados con su equipo, o lo guía a los sitios donde los aficionados se reúnen para disfrutar juntos.

Host de confianza de la firma Football Host Tal como se mencionó anteriormente, la red de host de este proyecto no solamente abarca a toda España, sino que, además, se extiende a otras partes del mundo. En España, por ejemplo, se encuentra Iván, aficionado del RCD Espanyol que ofrece a los fanáticos una experiencia completa antes, durante y después del partido.

Pero, además, hay otros host de confianza en otros lugares, como, por ejemplo Hernán en Argentina, fanático del famoso equipo River Plate; o también Marcio, fan del Corinthians en São Paulo, Brasil; León, fan del Independiente en Argentina; Aloisio del Flamengo en Río de Janeiro, entre muchos otros.

Quienes se dirigen a cualquiera de estos países o se encuentran allí para ver un partido de fútbol de su equipo favorito y quieren vivir una experiencia única e inolvidable como un verdadero fanático incluso fuera del estadio, lo ideal es contratar la compañía de cualquiera de estos host. En la página web de Football Host se encuentra la lista completa de todos ellos, además de una lista con los equipos de LaLiga que hace más fácil a los aficionados del fútbol español encontrar su host.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.