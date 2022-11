El joven cubano Yunier Acosta es un modelo y creador de contenido que se abre paso al emprendimiento Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 12:54 h (CET)

Tomar la decisión de emprender un negocio no es algo sencillo, ya que, para ello, se deben contemplar algunas cuestiones, como los potenciales clientes y los productos y/o servicios a ofrecer.

Además, los especialistas en la materia sostienen que las claves son: el autoconocimiento, un análisis de mercado, el plan de negocio y la delimitación de los recursos.

Teniendo en cuenta esos conceptos, Yunier Acosta se lanzó al mercado como emprendedor con Handaiyan Beauty, una firma especializada en la comercialización de productos cosméticos y de belleza. Este profesional destaca por ser creador de contenido y embajador de ModelManagement, una firma mediante la cual ha llevado a cabo el modelaje.

Yunier Acosta es embajador de Model Management El mundo del modelaje tiene sus particularidades, en especial cuando se trata de un sistema de una plataforma exitosa en el ambiente digital. En este contexto, surge Model Management con la intención de cambiar las estadísticas del mundo en modelaje y constituirse como una comunidad online para ayudar a fotógrafos, marcas, directores de casting, agencias, pequeñas empresas, creativos, producciones que pueden publicar trabajos remunerados, o sesiones de colaboración y obtener diversos modelos y talentos de manera directa y a buscar los mejores perfiles y talentos para sus proyectos. Esta está dirigida tanto a quienes ya son modelos profesionales como a aquellas personas que están realizando sus primeros pasos en el sector y que buscan obtener más posibilidades laborales.

Por otro lado, cabe destacar que, como representante de la firma, Yunier Acosta destaca por sus producciones de fotos y vídeos, pasarelas, trabajos junto a diseñadores como Marc Philguery y Rubén Gómez, entre otros, además de colaboraciones con diferentes marcas conocidas y secciones fotográficas con importantes fotógrafos como Juan Martín, las cuales son realmente exitosas. Para conseguirlo, ha llevado una trayectoria en el modelaje desde su país de origen Cuba, concretamente de La Habana, y ha llegado a tener más éxito al trasladarse a España siguiendo el curso.

Utiliza diversas locaciones que buscan impresionar a los usuarios y que sirven de contexto para mostrar indumentaria en tendencia, dando a conocer el uso de la misma y cómo entrar en la industria del modelaje y de talentos dando apoyo a la comunidad y para sus proyectos, etc.

Un emprendedor creativo de la industria cosmética Yunier Acosta es un joven emprendedor que destaca por su rol de director creativo de Handaiyan Beauty, una empresa destinada a la comercialización de productos de cosmética y belleza. Se trata de una firma que se encuentra en una industria que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años a nivel mundial. Por ejemplo, en España hubo un incremento en el consumo de productos de perfumería y cosmética, convirtiéndose en el quinto país a nivel europeo en cuanto a los altos niveles de comercialización.

Entre los productos que comercializa la firma, destacan los pintalabios impermeables y brillantes, los cuales destacan porque son resistentes al agua y no manchan. Además, tienen texturas cremosas, pigmentadas y especiales, en diversos colores.

A través de la red social Instagram, Yunier Acosta muestra las características de los productos en formato de fotos y vídeos explicativos. En algunos casos, se promocionan sets de productos de belleza y en otros se destaca un producto en especial, como es el caso del iluminador. Este se vende como un autobronceante, lujoso y suave.

En este contexto, Yunier Acosta, junto a Sthefany Pérez hacen esta propuesta en la industria cosmética de Handaiyan Beauty.

En conclusión, Yunier Acosta es un joven que destaca en distintas áreas y negocios, tanto por su capacidad de emprender como por su gran visibilidad en las redes sociales.



