El programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación, por SATE Mediterraneo

jueves, 3 de noviembre de 2022, 10:14 h (CET)

Los fondos europeos, recientemente, se han convertido en un motor clave para la recuperación económica de España.

Parte de los recursos económicos provenientes de Next Generation EU han sido destinados al programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales. Este último se encuentra dividido en cinco componentes que involucran actuaciones en distintos niveles. Además, todo esto está orientado a la construcción y restitución de edificios con eficiencia energética.

En este contexto, en la empresa SATE Mediterraneo, cuentan con una guía para detallar el alcance del programa orientado a la reforma de oficina de rehabilitación.

Qué es, exactamente, el programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación Este programa forma parte de los cinco pilares que conforman el plan de rehabilitación residencial, el cual ha sido dotado con 3.420 millones de euros destinados a cumplir un objetivo: la reforma de oficina de rehabilitación desde cero.

En este caso, los fondos europeos estarán destinados a cubrir los costes de diseño y gestión e implantación de equipos. Así como también a subvencionar a las oficinas dedicadas a informar, tramitar y acompañar durante los procesos para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales. Asimismo, el programa también contempla la financiación de este proceso para la reforma de una oficina ya creada. No obstante, solo será posible siempre y cuando se cumplan con todos los criterios establecidos en el Real Decreto.

Por otro lado, el propósito de esta iniciativa es el desarrollo de oficinas que se encuentren permanentemente al servicio de los ciudadanos y comunidades de propietarios, también empresas y agentes rehabilitadores, con el fin de llevar a cabo la gestión de proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial.

Finalmente, cabe destacar que las comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos tanto públicos como privados serán los perceptores finales de estas ayudas, cuyo importe máximo será de 800 euros por vivienda rehabilitada.

Impulso a la sostenibilidad mediante la construcción Los programas de ayuda para la reforma de oficina de rehabilitación se encuentran dirigidos a proyectos que contribuyan en la eficiencia energética. Esto último es posible, mediante métodos como el aislamiento térmico que ofrecen empresas especializadas como SATE Mediterraneo.

Este proceso puede favorecer a la reducción de, al menos, un 30 % del consumo energético proveniente de energía no renovable y un 7 % del uso de sistemas de calefacción y refrigeración dentro de los hogares y edificios en el territorio español. Ambos objetivos fueron establecidos desde el inicio de cada uno de los programas.

En conclusión, mediante la página web de SATE Mediterraneo es posible conocer más detalles sobre el programa de reforma de oficina de rehabilitación y también de los beneficios del aislamiento térmico para la construcción.



