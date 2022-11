Renovar el carnet de conducir en Madrid gracias al Centro Médico Attendit Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

La Dirección General de Tráfico (DGT) afirma que los carnets de conducir deben renovarse cada 10 años para personas de menos de 65 años y cada 5 para personas de más de esta edad.

Para la DGT, las renovaciones ayudan a reconocer las capacidades e idoneidad de los conductores en el momento de enfrentarse a los riesgos que presentan las vías, por lo que deben ser debidamente certificadas por las autoridades competentes cada cierta cantidad de tiempo.

El Centro Médico Attendit ofrece un servicio especializado para renovar carnet de conducir Madrid, con el cual es posible tramitar la renovación sin necesidad de dirigirse directamente a la DGT.

Centro médico respaldado por las autoridades de tránsito Algunas personas retrasan el trámite de su carnet de conducir, sobre todo cuando ya ha sobrepasado su fecha de caducidad. La mayoría considera que la DGT o los centros médicos especializados en pruebas psicotécnicas de reconocimiento para conductores, sancionan a las personas que tienen su carnet vencido. Sin embargo, no son estas entidades las autorizadas para multar a los conductores, sino que es la policía la que emite estas sanciones cuando realiza los controles de tránsito en las diferentes vías del país. En ese sentido, los conductores no deben preocuparse en el momento de acudir a Attendit, incluso si su licencia se encuentra vencida.

Este centro médico cuenta con conexión directa con la DGT, por lo que el conductor no deberá realizar ningún trámite extra para obtener su renovación.

El Centro Médico Attendit se encuentra respaldado por entidades de regulación, como la Jefatura de Tráfico CRC y la Consejería de Sanidad de la CCAA de Madrid. Las personas interesadas en renovar su carnet de conducir en Madrid solo necesitan entregar a los asesores del centro una copia de su DNI y el carnet original de conducir.

Con estos documentos, el centro médico procede a realizar todo el trámite para que el conductor obtenga su licencia renovada de forma rápida, ágil, segura y transparente.

Renovación sin mucho trámite ni documentación Las personas interesadas en renovar su carnet de conducir en Madrid solo deben acercarse a la sede del Centro Médico Attendit y solicitar la renovación de su licencia. No es necesario programar una cita con anterioridad, ni tampoco llevar otros documentos diferentes al DNI ni a la licencia caducada o a punto de caducar. Este centro médico espera que todos los conductores mantengan su historial de tráfico en regla, por lo que los invita a que renueven su carnet de conducir y eviten inconvenientes en los diferentes controles de tránsito.



