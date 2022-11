Camisas estampadas de hombre de manga larga en The Surfcar Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Existen diferentes ocasiones en las que se requiere un tipo específico de vestimenta, es por ello que cada persona debe aprender a combinar las prendas para crear un atuendo único.

De manera específica, The Surfcar cuenta con una amplia gama de camisas estampadas de hombre de manga larga, las cuales se pueden utilizar en un ambiente formal, en la oficina y en lugares casuales.

Todas las camisas The Surfcar en versión estampadas de manga larga Contrario a lo que se puede suponer, los outfits masculinos son muy versátiles. Entre las piezas claves que todo hombre debe tener, las camisas son indispensables.

Hace algunos años, este tipo de prendas se destinaban a vestimentas formales y solo se usaban con trajes; incluso, en la actualidad, hay quienes no saben combinarlas más allá de crear un look elegante.

En realidad, existen diferentes alternativas, así como elementos con detalles únicos para lucirlas. Entre estos, los estampados brindan un aspecto fresco a cualquier conjunto. Por ejemplo, el modelo slim fit, en fondo blanco con flores de otoño, es una prenda compuesta con tonos multicolores en naranja, que se combina con diferentes azulados en todo el diseño y en la franja de la punta de la manga, la cual se puede recoger y mostrar o simplemente dejar en su forma clásica. Otro estampado llamativo es el multicolor «señora con moño», que surge de la combinación de estilos artísticos.

Reglas básicas de combinación de estampados para hombres Si bien las camisas manga larga de The Surfcar cuentan con impresiones originales, puede llegar a ser complejo combinarlas si no se conocen los términos esenciales de la moda estampada. Cuando el diseño es llamativo, lo ideal es implementar un accesorio liso que permita resaltar las formas de la camisa. De igual manera, debe ir a la par con el cromatismo, por ejemplo, si la base es blanca, se puede usar un pantalón y unos zapatos con el mismo color.

Por otra parte, este elemento le da mayor volumen al cuerpo, es por ello que se debe escoger un estampado acorde a la figura y complementos, con diseños que generen armonía entre todo el look. Algunos elementos que permiten crear combinaciones interesantes son las chaquetas con texturas y las corbatas.

De cualquier manera, las camisas estampadas de hombre de manga larga son un tipo de prenda que se mantiene presente en las tendencias de moda, es por ello que The Surfcar ofrece una innovadora colección de camisas, disponibles en su página web.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.