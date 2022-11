Sistemas de gestión de agua Made in Málaga para un futuro sostenible Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 13:49 h (CET)

Hoy en día, la sostenibilidad está considerada como un activo económico por un número creciente de empresas que desarrolla políticas de responsabilidad social que priorizan el cuidado del medioambiente.

En este contexto, la eficiencia en el uso del agua y el desarrollo de sistemas sostenibles para este fin están cada vez más presentes en las estrategias de compañías que buscan ser sostenibles. De hecho, se trata de un aspecto fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU (Organización de Naciones Unidas).

Por estos motivos, el club de negocios y centro de empresarios de Málaga, Made in Málaga, se propuso desarrollar y comercializar soluciones de sistemas de gestión de aguas y estaciones de bombeo, a partir de una alianza establecida con la empresa de electrónica y sistemas sostenibles PESYR I+D.

Esta alianza busca que las empresas radicadas en Málaga que necesiten sistemas personalizados y de monitoreo para sus dispositivos de manejo de aguas, cuenten con herramientas tecnológicas de avanzada que les ayuden a optimizar sus procesos y mejorar sus servicios.

Gestión de aguas con los sistemas sostenibles de PESYR I+D y Made in Málaga El sistema creado por PESYR I+D permite tener un control remoto de todos los parámetros necesarios para poder optimizar el flujo de caudales desde su origen hasta su consumo. Se trata de un método aplicable tanto en ciudades como en empresas que proporciona muy buenos resultados.

En este sentido, a través de este sistema se reducen pérdidas y se detectan averías con rapidez. Además, con esta herramienta resulta posible gestionar un consumo responsable y reducir costes en toda la cadena de valor del agua.

Esto se debe a que esta empresa ha creado equipos y soluciones informáticas que permiten ejercer un control total de todo tipo de instalaciones desde cualquier terminal inteligente como un teléfono, un ordenador o una tablet. De esta manera, es posible consultar de manera sencilla el estado actual o los registros históricos de funcionamiento.

Además, este sistema permite recibir alarmas y avisos automáticos sobre anomalías o alteraciones en las funciones habituales. Ante cualquier incidencia es posible modificar el comportamiento de las instalaciones de manera remota.

Ganar sostenibilidad con instalaciones fotovoltaicas La empresa PESYR I+D también ofrece un sistema de vigilancia y alertas que avisa sobre posibles fallos, averías y deficiencias en instalaciones de energía solar. De esta manera, es posible cumplir con el reglamento TTR. La aplicación desarrollada por esta firma para este fin es fácil e intuitiva y también sirve para generar informes periódicos con datos de seguimiento de la producción.

Gracias a los sistemas sostenibles desarrollados por PESYR I+D en conjunto con Made in Málaga, las empresas cuentan con nuevas opciones para optimizar sus procesos productivos en función del cuidado del medioambiente.



