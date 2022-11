Los cepillos especiales para pelo rizado de Boutique Curly Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 12:53 h (CET)

Debido a que el cabello rizado tiende a deshidratarse, convirtiendo al encrespamiento en un verdadero enemigo, se requiere de una serie de cuidados para lucir una melena rizada, aportando volumen y brindando una imagen fresca y natural.

Por ende, es fundamental no solo utilizar productos especiales de calidad, sino también cepillos para pelo rizado que permitan desenredar y definir los rizos, además de eliminar impurezas, exceso de grasa y suciedad.

En este sentido, en la tienda online de Boutique Curly es posible encontrar una gran variedad de cepillos especiales para pelo rizado, de las marcas líderes del mercado y a precios asequibles.

Recomendaciones a la hora de peinar un cabello rizado Una de las tendencias que ha vuelto para quedarse es el pelo rizado, por lo que las mujeres que busquen aprender a manejarlo y lucirlo suave, hidratado y esponjoso deben seguir una serie de pasos para lograr resultados óptimos. A este respecto, una de las cuestiones centrales para cuidar una melena curly es peinar y cepillar lo menos posible, puesto que hacerlo en exceso puede dañar los rizos y abrirlos, generando una pérdida de fuerza y elasticidad.

De esta forma, es recomendable peinar el cabello con peines de púa ancha cuando esté mojado, aplicando algún producto sin aclarado que ayude a desenredar. Una vez peinado, es posible secar el pelo llevando los rizos a la parte alta de la cabeza y manteniéndolos allí utilizando una camiseta de algodón, ya que las toallas comunes pueden producir encrespamiento. Para finalizar, se puede utilizar el secador de pelo a bajas temperaturas con el difusor, además de espumas y cremas de peinado que permitan darle definición a los rizos durante un tiempo prolongado.

Variedad de cepillos para pelo rizado, en Boutique Curly Fortalecer el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del pelo, a la vez que eliminar impurezas, exceso de grasa y suciedad en el cabello es posible gracias a un correcto cepillado. Sin embargo, cepillar el pelo rizado no es una tarea sencilla, por lo que la elección de un cepillo adecuado para este tipo de melenas es primordial.

Así, dentro de la amplia gama de productos que ofrece Boutique Curly a través de su tienda online, es posible escoger un cepillo para rizos específico para cada etapa de la rutina. En este aspecto, para el momento de la ducha se pueden utilizar cepillos exfoliadores y masajeadores, como el modelo Scrunch It, el cual estimula la circulación sanguínea y evita la caída del cabello.

Por lo tanto, quienes accedan a la tienda de Boutique Curly, podrán adquirir cepillos de 5, 7 y 9 hileras, además de cepillos para niños, ahuecadores y frotadores capilares, entre muchos otros modelos, con envíos gratuitos en compras superiores a los 65 euros.



