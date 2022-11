GoDaddy presenta una nueva función de migración automática de páginas web que ofrece a los clientes un beneficio adicional de alojamiento Comunicae

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 13:36 h (CET) La nueva herramienta ayuda a las pequeñas empresas a trasladar fácilmente una web creada con un CMS desde un alojamiento de terceros a GoDaddy GoDaddy, empresa que empodera a los emprendedores en su día a día, anuncia la incorporación de su función de automigración de páginas web "hacerlo uno mismo" (DIY) en sus productos de Alojamiento Web y Alojamiento Web Plus, para ayudar a sus clientes a ahorrar tiempo y dinero al trasladar una web de otros alojamientos a GoDaddy, y también entre cuentas de GoDaddy.

Esta nueva herramienta de automigración gratuita ha sido creada para ayudar a las pequeñas empresas a mejorar la gestión de su presencia online. La herramienta está diseñada para que los emprendedores puedan trasladar fácilmente una página web desarrollada con un sistema de gestión de contenidos (CMS), incluidos WordPress, Drupal y Joomla, desde proveedores de alojamiento de terceros a GoDaddy o entre dos cuentas de alojamiento. Este servicio también ofrece planes de asistencia técnica de alojamiento especializados disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un tiempo de actividad garantizado del 99,9%.

Con esta herramienta los clientes dispondrán de una opción de migración automática gratuita y de autoservicio en la que podrán transferir su alojamiento a GoDaddy en unos pocos clics. También ofrece una opción adicional para los usuarios del servicio de migración de pago de GoDaddy, en caso de que necesiten asistencia adicional en este proceso, con los expertos de Atención al Cliente de GoDaddy.

"El principal beneficio para los clientes es el ahorro de tiempo y dinero que supone esta nueva herramienta, cómoda y fácil de usar, a la hora de migrar páginas web desde hosts de terceros a GoDaddy", afirma Gianluca Stamerra, director senior de go-to-market, LATAM + Iberia de GoDaddy. "El uso de la herramienta de auto-migración no supone ningún coste adicional para los clientes con planes de GoDaddy Web Hosting y Web Hosting Plus. Con su introducción de auto migración GoDaddy sigue demostrando su apoyo para ayudar a los emprendedores y a las pequeñas empresas a hacer crecer su negocio", concluye Stamerra.

Más información sobre el hosting de Auto Migración de GoDaddy aquí.

