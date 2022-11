Marcas que Enamoran premia a diez empresas por su modelo de negocio solidario, inclusivo y sostenible

La agencia de marketing, comunicación y relaciones públicas Marcas que Enamoran ha entregado los premios internacionales que llevan su nombre a diez empresas que destacan por llevar adelante un modelo de negocio solidario, inclusivo y sostenible. La ceremonia ha tenido lugar en el Palacio de Santoña de Madrid, donde han asistido más de 100 altos directivos del sector empresarial en España y Latinoamérica.

El objetivo de estos galardones es reconocer la gestión de las marcas que han logrado generar un impacto social positivo al conectar con las personas a través de un propósito compartido y transformador en período de pandemia y pospandemia. “Quiero que Marcas que Enamoran, de aquí en adelante, premie todos los años a marcas que se merecen realmente destacar y tener visibilidad a nivel mundial”, ha expresado durante la ceremonia Vivian García, CEO y fundadora de la agencia.

Las 10 empresas de gran impacto social que han sido premiadas por Marcas que Enamoran Las firmas ganadoras pertenecen a distintos sectores y han sido distinguidas por haber logrado convertirse en referentes dentro de su actividad. En la categoría «Marca Empleadora», la ganadora ha sido DKV, cuyo director de personas, Juan Manuel Chicote, al recibir el premio, ha comentado que “no tendría sentido cuidar de la salud de nuestros clientes, si no cuidamos primero a nuestros empleados”.

A su vez, Guruwalk ha sido distinguida en la sección «Turismo y Restauración», mientras que PERCENTIL ha obtenido el premio en el sector de «Gran Consumo y Retail». Además, Robin Good ha sido distinguida dentro de la categoría «Integración e Inclusión Social», mientras que Too Good To Go se ha alzado con el premio destinado a «Medio Ambiente y Sostenibilidad».

Las demás marcas premiadas durante la gala organizada por Marcas que Enamoran han sido las siguientes: HIT («Servicios Especializados»), Kilimanjaria («Nuevos Emprendimientos»), Trison Necsum («Innovación») y SIC4Change («Tercer Sector»). Por último, la firma Gravity Wave ha obtenido el «Gran Galardón».

Premios honoríficos entregados por Marcas que Enamoran Por otra parte, durante la gala se han entregado 6 premios honoríficos para reconocer la labor desarrollada por 3 empresarios y 3 marcas de referencia en distintas categorías. De esta manera, MindStrategics ha sido distinguida en «Innovación en marketing«, Cines Yelmo en «Promoción de la cultura desde el sector de exhibición» y Mondo TV en «Promoción de valores a través del vídeo animado».

A su vez, Kike Sarasola, CEO de la cadena de hoteles Room Mate, ha sido premiado en la categoría «Compromiso por el cambio en el mundo». También han sido distinguidos Yeidy Ramírez, CEO de Dexter Global Finance, en la sección «Transformación en los negocios» y el consejero de industrias culturales, Tomás Junquera, por su trayectoria profesional.

Los premios Marcas que Enamoran han sido entregados a aquellos directivos y marcas que han logrado transformar vidas a través de sus productos, servicios e iniciativas. Gracias al trabajo de estas personas y empresas es posible avanzar hacia un mundo mejor.