Los conductores españoles deberán sustituir los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada

lunes, 31 de octubre de 2022, 16:11 h (CET)

lunes, 31 de octubre de 2022, 16:11 h (CET) Según datos aportados por PF Seguridad Vial, España es el primer país europeo en implementar el uso obligatorio de las balizas v16 conectadas. El 1 de enero de 2026, todos los coches que circulen por territorio español deberán llevar una baliza v16 conectada a la plataforma general de tráfico para cumplir la normativa de tráfico. Las balizas V16 fueron protagonistas en la Reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Vial de la Comisión Europea, en la que estuvo presente la las autoridades generales de tráfico y seguridad vial.

En la reunión se discutieron diversos temas, haciendo hincapié en las iniciativas legislativas comunitarias y el estado de la seguridad vial en los países de la Unión Europea. Un punto muy importante para este grupo de trabajo fue la exposición de Jorge Ordás sobre la iniciativa española de la baliza V16 conectada.

Es importante destacar que España es pionera en seguridad vial, implementando el uso obligatorio de estas balizas que pueden sustituir oficialmente los actuales triángulos de emergencia. Con la entrada en vigor del Real Decreto de Auxilio en Carretera, se permite sustituir los tradicionales triángulos por una luz V-16.

La baliza v16 es un elemento de señalización que se coloca sobre el techo del vehículo y que emite una señal luminosa visible hasta un kilómetro de distancia, haciendo la misma función, pero con mayor seguridad, que los clásicos triángulos de emergencia. Gracias a la nueva señal V16 se reducen los riesgos de atropello a la hora de poner los triángulos y se mejora la visibilidad para el resto de conductores. Además, se calcula que casi el 40% de las averías que inmovilizan a un vehículo en la carretera son de origen eléctrico, con lo cual en muchas ocasiones no funcionan los intermitentes de seguridad por lo que bajar del coche para colocar los triángulos unos metros antes del vehículo supone una operación de gran riesgo.

Para evitar todas estas situaciones de riesgo, la baliza de emergencia conectada V16 pasará a ser de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, desde este momento y hasta que sea efectiva dicha normativa, convivirán varios dispositivos de emergencia, por lo que se podrán utilizar indistintamente los triángulos de emergencia así como la baliza V16 conectada y no conectada.

No obstante, teniendo en cuenta la gran cantidad de ventajas que ofrece este sistema innovador de prevención de accidentes y el gran paso hacia la seguridad en carretera que el uso de estos dispositivos conlleva, se estima que los conductores españoles comiencen a usar estas balizas conectadas mucho antes de la fecha de uso obligatorio.

Aunque las institución general de tráfico todavía no ha anunciado a través de su página web cuales son las balizas autorizadas ya existen modelos en el mercado muy innovadores que saldrán a mercado próximamente como la balizaPF Led ONE v16 conectada, disponible bajo reserva a través de la web de su fabricante Erum Vial.

¿Cuáles son las características principales de la baliza v16 conectada?

Esta señal de emergencia funciona a través de tecnología NBIoT. Dispone de un led que emite una luz intermitente de 360 grados visible a un kilómetro de distancia en todas direcciones. La baliza PF Led One funciona con una batería 9V intercambiable, que brinda una autonomía, durante su uso, superior a 2 horas.

Por otro lado, PF Led One v16 conectada, es de tamaño pequeño y compacto, por lo que puede guardarse en cualquier lugar del coche, como por ejemplo en la guantera. Además, cuenta con un sistema de protección IP54 que permite su uso bajo condiciones meteorológicas adversas tales como lluvia, nieve o niebla.

¿Cuándo se utiliza la baliza v16 conectada?

Además, de su rápida colocación, la baliza PF LED ONE V16 cuenta con conexión a la plataforma general de tráfico y geolocalización. En caso de avería o accidente está enviará una señal de socorro a las autoridades pertinentes quienes a su vez informará al resto de conductores en la vía y servicios de emergencia informando sobre la ubicación del vehículo.

La activación de este dispositivo depende del modelo a utilizar, pero en el caso de la baliza PF Led One v16 conectada, se puede activar con un simple giro de carcasa. Una vez encendida, se abre la ventanilla del coche y se coloca sobre el techo. Al mismo tiempo que se enciende la luz se activa la conectividad informando a las autoridades pertinentes de la ubicación del coche, para así dar aviso a los sistemas de socorro en carretera, e informar a otros conductores mediante paneles informativos.

En conclusión, en el año 2026 todos los coches españoles deberán llevar la baliza V16 conectada, pero ya hay muchos conductores deseosos de adquirir la baliza conectada V16 para formar parte de esta transición que aporta mayor seguridad y menos riesgos en la carretera.

