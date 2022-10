Los diferentes exámenes oficiales que hay en el mercado para acreditar un nivel de inglés Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 11:37 h (CET)

Para acreditar y validar el nivel de conocimiento que tiene una persona del idioma inglés se requieren exámenes oficiales. Estas avaluaciones se realizan en situaciones específicas, especialmente para trabajar o estudiar en el extranjero, ya que es indispensable un certificado oficial de idiomas.

En la actualidad, en España, son muy demandados no solo para la búsqueda de empleo en empresas privadas, sino que en muchísimas oposiciones locales y nacionales ahora mismo es indispensable presentar alguna certificación de nivel de inglés basada en el Marco Común Europeo de las Lenguas: A1, A2, B1, B2, C1 o C2.

Ahora bien, existen actualmente diferentes exámenes oficiales de inglés. Aunque estas evaluaciones tienen similares características, también poseen diferencias que cada alumno debe conocer antes de elegir.

¿Cuáles son las diferencias de los exámenes oficiales de inglés? Los exámenes oficiales de inglés más destacados en la actualidad son Cambridge, IELTS, TOEIC, Aptis y LanguageCert. En el caso del examen de Cambridge, se trata de una de las pruebas oficiales más reconocidas. Este puede seleccionarse según niveles. Una de sus ventajas más destacadas es que sus certificados cuentan con validez de por vida. Son aceptados por más de 20 mil universidades, organizaciones y entidades públicas en todo el mundo.

Aptis ESOL es otra de las pruebas más relevantes, además de moderna y flexible. Cuenta con reconocimiento en diversas instituciones públicas y, al igual que la anterior, cuenta con diferentes niveles correspondientes al MCERL. La validez de este certificado no tiene caducidad y es un examen que se realiza al completo por ordenador, desde una sede oficial de examen, por lo que es la opción favorita de muchos candidatos a examen que no quieren enfrentarse a un examinador de manera personal. Además, los resultados se comunican en tan solo 48 h y es el examen más económico del mercado.

Dentro de la lista de exámenes oficiales de inglés, TOEIC es otro de los destacados. Tiene validez en más de 180 territorios y es uno de los más demandados en el ámbito laboral. Este certifica en un nivel de MCER.

Por otra parte, el IELTS se caracteriza por contar con la modalidad académica y general, orientadas a estudiantes y profesionales respectivamente, su vigencia es de dos años.

El LanguageCert es otra de las opciones actuales, está estructurado en una parte oral y una escrita, su valor varía de acuerdo al nivel elegido, los cuales también se encuentran alineados al MCERL. También cuenta con una validez de por vida. La ventaja de este examen es que se puede realizar online desde casa.

¿Por qué es importante la certificación oficial de inglés? El inglés es uno de los idiomas universales. Cada vez son más las empresas, organizaciones y universidades que exigen como requerimiento profesional el manejo de este idioma, solicitando una certificación de prestigio para demostrarlo. Lo recomendable es presentarse a un examen oficial una vez cumplidos los 16 años y para un nivel mínimo de A2.

En ese sentido, cada uno de los exámenes oficiales de inglés cuenta con ventajas y características específicas que pueden adaptarse a las necesidades y exigencias de los alumnos. Es por ello que lo más recomendable para su elección y preparación es recurrir a academias especializadas como Aula Inglés Academy.

Este centro cuenta con profesionales altamente capacitados y profesores nativos caracterizados por brindar asesoramiento para la elección del examen indicado, además de diferentes alternativas de cursos, tanto presenciales como online, para adaptarse a las necesidades de cada persona.



