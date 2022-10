La partida Poema Esther Videgain

lunes, 31 de octubre de 2022, 10:01 h (CET) La partida, la partida se ha acabado ya, jaque al rey.

No sin mi reina...

La partida, las fichas del querer se desplomaron ayer, jaque al rey.

No sin mi reina...

La partida, otra partida ha empezado ya, nuevo jaque al rey.

No sin mi reina...

