¿Cómo saber el valor catastral sin ser propietario?, por HOUSE XXI Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En el sector inmobiliario español, cuando se lleva a cabo la compraventa de una vivienda, existen algunos indicadores del valor de la propiedad que hay que tener en cuenta.

Uno de estos es el valor catastral, el cual es calculado por la administración con base en diferentes características y condiciones de la propiedad, zona, región, etc.

Una forma para saber el valor catastral sin ser propietario es por medio de agencias inmobiliarias que tengan acceso a esta información, como la inmobiliaria HOUSE XXI.

En qué consiste el valor catastral El valor catastral es una tasación administrativa objetiva otorgada a cada inmueble, tomando en cuenta diferentes criterios de valoración expuestos a nivel municipal. Entre estos, se encuentra el planeamiento urbanístico, módulos de valoración, valor del suelo, número de fachadas, antigüedad de la propiedad, extensión del terreno, etc.

La importancia de este elemento radica en que condicionará el valor de los impuestos que se deben pagar por una propiedad. Cabe destacar que cualquier persona puede consultar la información catastral de una propiedad toda vez que no tenga datos protegidos, ya que en algunos casos solo el titular catastral y las personas o entidades autorizadas pueden acceder a los mismos.

Por tal razón, muchos se preguntan cómo saber el valor catastral sin ser propietario antes de comprar un inmueble. Una de las formas más rápidas y sencillas es por medio de una agencia que tenga acceso a estos datos como HOUSE XXI.

Saber el valor catastral sin ser propietario HOUSE XXI es una agencia inmobiliaria con oficinas en el Paseo de las Delicias y Paseo de las Acacias en Madrid. Esta firma se encuentra inscrita en el Registro de Agentes Inmobiliarios (RAIN), un instrumento que aporta garantías de calidad a las empresas inmobiliarias que residen en la Comunidad de Madrid. Uno de los beneficios de pertenecer al RAIN es la posibilidad de acceder a datos como el valor catastral, valor de referencia de catastro y más información importante que necesitan las personas antes de comprar un bien inmueble.

Por otro lado, esta agencia cuenta con un magnífico gabinete jurídico que, por medio de un completo asesoramiento ayudan a los clientes a resolver sus dudas legales. Además, con la ayuda de los asesores personalizados de HOUSE XXI, es posible disponer de la información de la Administración, legal, financiera, fiscal, etc., que se necesita para realizar una compraventa exitosa y rentable de propiedades.

El equipo de esta agencia tiene más de 10 años en el sector brindando sus servicios profesionales con uno de los mejores precios del mercado. Contar con HOUSE XXI facilita la adquisición de la información catastral y la gestión de los procesos que involucra la compraventa de inmuebles en Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.