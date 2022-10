​35 cortometrajes en busca del Goya

35 cortometrajes han sido preseleccionados para competir en la 37 edición de los Premios Goya, que el 11 de febrero de 2023 reconocerán los mejores trabajos de corta duración en animación, documental y ficción.



Las comisiones de cortometrajes han sido las encargadas de escoger diez títulos por animación, otros diez en el apartado documental, y quince en la categoría de ficción. Estos cortometrajes podrán ser votados en las próximas semanas por todos los académicos para decidir los que, finalmente, optarán a los Premios Goya 2023.

Las piezas de animación que pueden optar al Premio Goya son Amanece la noche más larga, de Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares; Amarradas, de Carmen Córdoba González; Humbug Manor, de Juan Carlos Mostaza; La Prima Cosa, de Omar Al Abdul Razzak Martínez y Shira Ukrainitz; La primavera siempre vuelve, de Alicia Núñez Puerto; Loop, de Pablo Polledri; Muerte Murciélago, de Carlos Saiz; Operación Frankenstein, de José María Fernández de Vega; Ur azpian lore, de Aitor Oñederra; y Zombie Meteor, de Alfonso Fulgencio y José Luis Farias.

En el apartado documental figuran Dancing with Rosa, de Robert Muñoz Rupérez; Écoutez-Moi, de Paula Armijo; El día que volaron la montaña, de Alba Bresolí Aliberch; La gàbia, de Adán Aliaga; Maldita. A Love Song to Sarajevo, de Amaia Remírez García y Rául de la Fuente; Memoria, de Nerea Barros; Sine Die, de Camila Moreiras; The Road Bad and The Place Dark, de Borja Larrondo; Trazos del alma, de Rafa Arroyo; y Yungay 7020, de Elena Molina y Raquel Calvo.

Por último, los elegidos en la categoría de ficción son 17 minutos con Nora, de Imanol Ruiz de Lara; 36, de Ana Lambarri; Arquitectura emocional 1959, de León Siminiani; Cemento y acero, de Oriol Villar; Chaval, de Jaime Olías; Cuerdas, de Estibaliz Urresola Solaguren; Espinas, de Iván Sáinz-Pardo; Harta, de Júlia de Paz Solvas; La entrega, de Pedro Díaz; Parresia, de Ignacio Lasierra; Rompente, de Eloy Domínguez Serén; Son, de Marta Nieto; Sorda, de Eva Libertad y Nuria Muñoz Ortín; Suelta, de Javier Pereira; y Tula, de Beatriz de Silva.