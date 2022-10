La importancia de la formación internacional y el pensamiento crítico en adolescentes según Logos International School Comunicae

viernes, 28 de octubre de 2022, 18:07 h (CET) En una sociedad globalizada como la actual, saturada de información, es importante que los jóvenes se formen en el pensamiento crítico. Es indispensable que los adolescentes desarrollen las herramientas necesarias para construir su propia opinión sobre un asunto concreto, y adquieran un pensamiento independiente; no solo para poder usarlo en su día a día, sino para su crecimiento personal, formativo, y a futuro, laboral. Una de las vías primordiales para trabajar el pensamiento crítico en los jóvenes es a través de una educación equilibrada, de la facilitación de movilidad geográfica y cultural, y del fomento del entendimiento internacional. En Logos International School colegio Internacional Bilingüe de Las Rozas de Madrid trabajan en todas estas áreas a través del programa educativo llamado Bachillerato Internacional y han hablado de ello.

"El Bachillerato Internacional plantea otro tipo de enfoque educativo, sitúa en el centro al alumno, como intérprete, no sólo como mero receptor. Impulsa a una actitud activa ante el aprendizaje, ante la propia naturaleza del conocimiento, el pensamiento crítico, la reflexión ética, el compromiso y la creatividad. En nuestro programa de IB tenemos otro tipo de exigencias distintas a la enseñanza tradicional, la metodología está centrada en contextos locales e internacionales y en capacidades concretas, como las habilidades de pensamiento, de comunicación, de investigación y, por supuesto, las habilidades sociales." - cuenta Héctor Martínez, coordinador del IB en Logos International School.

Programas como éste cambian la propia perspectiva de aprendizaje del alumnado adolescente, crean conexiones entre la vida real y el mundo académico y desarrollan habilidades para pensar creativamente y tener en cuenta diferentes puntos de vista. Uno de los aspectos esenciales del IB son su Componentes Troncales (The Core). "En Logos International, más concretamente en el Bachillerato Internacional, trabajamos conjuntamente la Monografía, Teoría del Conocimiento (ToK) y CAS (Creatividad, Actividad y Servicio). La Monografía consiste en la realización de un trabajo de investigación de un tema elegido por cada alumno. Este trabajo es tutelado por un supervisor que tiene en cuenta todas las exigencias del rigor académico, por ejemplo, el respeto de la propiedad intelectual, citar y referenciar de manera apropiada, indagar para seleccionar las fuentes pertinentes, analizar y evaluar vías diferentes que nacen del pensamiento crítico y redactar atendiendo a los requisitos de cada disciplina. Es, en definitiva, una forma infalible para despertar la creatividad que nace de la curiosidad intelectual." - apunta César Lucía, coordinador de Monografías.

La exploración de la naturaleza del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico trae consigo un sinfín de ventajas para los jóvenes, pues les permite lograr una excelente amplitud y profundidad en sus conocimientos, dominar y emplear, al menos, dos lenguas, como son el español y el inglés, aprender a investigar desde el rigor académico y científico mediante proyectos de investigación independientes, como la realización de una Monografía, y desarrollar proyectos personales y colaborativos que fomenten su bienestar físico y emocional, la reflexión ética, el compromiso social y la creatividad, entre otros.

El Colegio Logos (Logos Nursery + Logos International School) es un colegio internacional y bilingüe, localizado en la zona noroeste de Madrid, que está posicionado entre los 4 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2022. Un colegio que se basa en la internacionalización, en la educación con valores, la innovación educativa y el espíritu deportivo.

