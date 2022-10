EasyVista obtiene el certificado Great Place to Work®️ Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:50 h (CET)

El equipo humano de la compañía, por medio de compartir sus experiencias en el trabajo, ha confirmado que EasyVista cuenta con una cultura empresarial que favorece a los empleados.

EasyVista, proveedor líder de soluciones ITSM e ITOM, ha conseguido el certificado Great Place to Work®️, un prestigioso reconocimiento basado íntegramente en lo que comentan los empleados actuales sobre su experiencia de trabajo en la compañía.

La certificación Great Place to Work®️, otorgada por la autoridad mundial en materia de cultura en el lugar de trabajo, experiencia de los empleados y los comportamientos de liderazgo, es el resultado de un trabajo en equipo que permite, entre otros, diagnosticar el grado de confianza en las relaciones dentro de una organización, así como concretar los retos y las fortalezas que existen en una cultura empresarial. Estas clasificaciones son votadas por los empleados de cada compañía y se basan en revisiones anónimas y voluntarias, lo que permite destacar a los trabajadores que más brillan según aquellos que mejor conocen la empresa, los empleados.

En el caso de EasyVista, un miembro del equipo comentó: «Sinceramente, la energía y la actitud positiva que existe en general son increíbles. Nunca he trabajado en un lugar en el que desde el primer día te ayuden y apoyen tanto». Otra compañera, por su parte, dijo: “Los productos de la empresa son apasionantes, competitivos, están en continua evolución y el espíritu de equipo es muy bueno. Además, la alta dirección muestra una auténtica preocupación por los empleados”.

Basándose en las reseñas de Great Place to Work®️, algunos de los aspectos que los empleados de EasyVista más valoran son la diversidad del equipo, la energía y la actitud positiva, el liderazgo y la gestión o la inversión en los empleados.

“Ha sido una alegría obtener este sello que reconoce la realidad tal y como la han trasladado los que forman parte de la compañía. Para EasyVista, las personas son la base de todo, por eso ponemos a los empleados en el centro, e invertimos mucho en ellos, para formarles, apoyarles y acompañarles en su desarrollo dentro de la organización. El resultado de este enfoque se puede apreciar finalmente en nuestras soluciones: amistosas hacia el usuario que se ve apoyado por ellas en su tarea diaria”, ha señalado Patrice Barbedette, CEO de EasyVista.

La certificación ha sido otorgada para Francia y EE.UU., ya que cumplían con todos los requisitos necesarios incluido el número de empleados. Según explica Ismael Sabbagh, Country Manager de EasyVista, “en España no llegamos al volumen de empleados necesarios para participar, aunque nos sentimos reflejados en ese reconocimiento porque el buen ambiente en el trabajo y el alto nivel de compañerismo también es palpable en nuestro equipo aquí, una realidad que podemos incluso hacer extensible a nuestros clientes”.

EasyVista confía en que este reconocimiento les ayude a cumplir su objetivo de contratar a 60 personas durante este año. “Aprovechamos para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran formar parte de nuestro equipo”, añade Barbedette.

Sobre EasyVista EasyVista es un proveedor global de software de soluciones inteligentes para la gestión de servicios empresariales, soporte remoto, observabilidad y tecnologías de autocuración. Aprovechando el poder de la ITSM, la autoayuda, la IA, la gestión de sistemas de fondo y la automatización de los procesos de IT, EasyVista facilita a las empresas la adopción de un enfoque centrado en el cliente, proactivo y predictivo en su prestación de servicios y asistencia. En la actualidad, EasyVista ayuda a más de 3.000 empresas de todo el mundo a acelerar la transformación digital, capacitando a los líderes para mejorar la productividad de los empleados, reducir los costes operativos y aumentar la satisfacción de los empleados y los clientes en los servicios financieros, la sanidad, la educación, la fabricación y otros sectores.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casas modulares y prefabricadas, ¿cómo tini se ha posicionado como una alternativa a la construcción tradicional? Cestas Gourmet, uno de los regalos más buscados para esta Navidad Beneficios que el tour virtual de Google aporta a los negocios, por THK Frog Los medicamentos genéricos cumplen 25 años en España T-ADORO ofrece joyas de moda que permiten resaltar todos los looks