Audífono.es sortea 4 audífonos ReSound ONE

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:28 h (CET)

Este mes de octubre, uno de los marketplace más grandes del sector audiológico en España se une a la marca ReSound para sortear 2 pares de audífonos. Además, repartirán hasta 500.000 € en descuentos para 200 personas que participen en el sorteo.

Audífono.es vuelve a poner en marcha una nueva edición del «Audífono del mes». Una de las principales razones por las que ha puesto en marcha esta iniciativa es que los audífonos son un producto sanitario de necesidad, con un coste elevado y de muy difícil acceso para muchos, ya que tampoco se cuentan con muchas ayudas por parte del Estado. Audífono.es busca con esta iniciativa que un gran número de personas puedan acceder a ellos.

Durante el mes de octubre, se sortearán 2 pares de audífonos del modelo ReSound ONE. Adicionalmente, se repartirán hasta 300.000 € en descuentos para comprar nuevos audífonos de la marca ReSound.

Para participar en el sorteo de Audífono.es, lo único que hay que hacer es rellenar un formulario en su página web. El sorteo finaliza el 31 de octubre a las 23:59 y los ganadores serán anunciados el 1 de noviembre a través de sus redes sociales y por correo electrónico. Además, su equipo se pondrá en contacto por teléfono con todos los ganadores.

La oportunidad que da Audífono.es para conseguir estos audífonos completamente gratis es una de las mejores del año. Los interesados pueden apuntarse al sorteo de un par de audífonos a través de la web.

Pérdida auditiva en cifras La pérdida auditiva tiene un impacto directo en la salud, la interacción social y la calidad de vida de una persona. Las personas con sordera leve, moderada y severa, son, respectivamente, 2, 3 y 5 veces más proclives a desarrollar demencia que una persona que oye de forma correcta.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una brecha significativa entre el número de personas con pérdida auditiva y las tratadas con audífonos o implantes. Los datos muestran que, a nivel mundial, alrededor del 83 % de las personas que necesitan audífonos no los usan.

Los datos del último estudio de Eurotrak arrojaron a la luz que el 11,3 % de la población española, unos 4.000.000 de personas, sufre algún tipo de pérdida auditiva, y tan solo alrededor del 30 % de estas personas usan audífonos para mejorar su calidad de vida.

En otros países europeos, 1 de cada 10 personas afirma tener un problema de audición, y el 40 % de ellas utiliza audífonos. Este mayor porcentaje se debe a las ayudas públicas para sufragar los gastos derivados de la compra de audífonos, que en España son muy reducidas y tienen unos requisitos muy específicos.

¿Qué es Audífono.es? Audífono.es nace para proporcionar un servicio gratuito de asesoramiento personalizado a todos los usuarios que necesiten resolver sus problemas auditivos. Eso es lo que ofrecen en audifono.es: una ayuda para encontrar los centros con los mejores servicios y audífonos para cada cliente.

Su equipo se dio cuenta de cuáles eran las necesidades de las personas que buscaban audífonos y de lo difícil que es encontrar unos audífonos que se ajusten a su presupuesto y sus necesidades. Este marketplace entiende las necesidades de cada persona para recomendarle excelentes profesionales y encontrar un audífono a un buen precio.

Hasta la fecha, han atendido más de 30.000 solicitudes de personas con problemas auditivos. Además, cuentan con una red de más de 1.800 centros auditivos y con una de las bases de datos de audífonos más grandes de España, convirtiéndolos en un referente en el campo de la audiología.

Audífonos ReSound ONE En 2020, fue presentada la familia ReSound ONE RIE, heredando una base muy sólida de Linx, y representa una generación radicalmente nueva de audífonos, convirtiendo a esta familia en el buque insignia de la marca.

La marca introduce ahora el ReSound ONE a medida, recargable. A partir de ahora, el usuario podrá disfrutar de lo que más le gusta de los audífonos y de los auriculares, porque los dos mundos se han unido en los nuevos ReSound ONE, hechos a medida.

Escuchar en ambientes ruidosos y tener el control en lugares como restaurantes ya es posible. Además, con el cargador, también hecho a medida, los usuarios tendrán hasta 24 horas con una sola carga para escuchar durante todo el día.

Beneficios de ReSound ONE a medida Una de las ventajas más destacadas de los audífonos ReSound ONE es su sonido ajustado a las necesidades de cada paciente, con un diseño con certificación IP68 y con nanoprotección, para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

Además, ofrece un sonido natural en todas las situaciones. Por ejemplo, mejora la comprensión del habla en ruido (15-30 % mejor, dependiendo de la pérdida auditiva) y, con Ultra Focus, proporciona un 30 % adicional de comprensión del habla en ruido con la Direccionalidad Total. También proporciona una mejor capacidad de localización con audífonos personalizados, en comparación con la colocación de un micrófono tradicional en un BTE o RIE2.

Por último, estos dispositivos incluyen conectividad sin complicaciones, incluidas llamadas con manos libres y FaceTime para iPhone y iPad.



