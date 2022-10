NULAB, en colaboración con COVAP y Cárnicas Kiko, desarrolla una plataforma digital para el control y la seguridad alimentaria 4.0

Una plataforma que permita la conectividad de sensores, almacenamiento de datos y el desarrollo de modelos matemáticos, así como la gestión de usuarios.

Hay una tendencia de las empresas por apostar por la digitalización como medida para asegurar la trazabilidad y, por ende, el proyecto ha permitido el desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial (IA) para asegurar el control de los productos.

La iniciativa ha recibido financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Unión Europea-Next Generation EU, dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras por considerarse de novedad tecnológica a nivel nacional.

En los últimos años, se ha expandido ligeramente la implantación de tecnologías 4.0 en los procesos productivos del sector alimentario. El uso de estas tecnologías ofrece importantes beneficios al sector a nivel estratégico y operativo, a través de una toma de decisiones más ágil, una producción flexible y eficiente, una mejor adaptación al entorno y cadenas de valor más colaborativas. Pese a esto, cabe señalar que muy pocas compañías han apostado por estas tecnologías.

En el caso concreto de la industria agroalimentaria, no está extendida la implantación de determinadas tecnologías como la inteligencia artificial, aunque el nivel de tecnificación del sector es muy elevado. Esto es debido, principalmente, a los complejos productos y procesos de fabricación, así como a la diversidad y gran volumen de datos que se generan y al desconocimiento en el uso de las mismas. Sumado a esto, una característica muy particular del sector es que trabaja con materias primas «vivas», que sufren mucha variabilidad según factores como el momento de cosecha, las condiciones climáticas, etc. Esto hace todavía más complicado ajustar y optimizar los procesos.

A todo ello, se añade el hecho de que la calidad y la seguridad de los productos son una prioridad en el sector agroalimentario, que está obligado a cumplir con una gran cantidad de requisitos tanto legales como comerciales. Sin embargo, en lo que se refiere al control de calidad y la seguridad alimentaria, aunque los controles que se realizan son estrictos, tienen importantes carencias: muchos análisis son manuales y, por tanto, subjetivos, son costosos en tiempo y dinero, la información no se recoge en tiempo real, etc.

Por otro lado, el otro problema que actualmente existe es que las empresas solo muestrean una parte muy baja de la producción, menos del 1 %, por lo que parece evidente que falta reforzar el control y la seguridad en la industria agroalimentaria.

En este marco, se ha desarrollado el proyecto PLATFORFUTURE, con el objetivo de evaluar los riesgos en la industria alimentaria mediante la inteligencia artificial, a través del desarrollo de una plataforma digital que permita la conectividad de sensores, almacenamiento de datos y el desarrollo de modelos matemáticos.

Con ello se pretende abordar la aplicación concreta identificada en el sector agroalimentario: desarrollo de modelos predictivos relativos al control de seguridad alimentaria (eventos de Listeria monocitogenes) en el proceso productivo de los alimentos (maduración de embutidos curados), a partir de la captación y adquisición de datos a través de protocolos y/o sensores.

La plataforma ha sido desarrollada por NULAB, y ha contado con COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) y con Cárnicas Kiko como usuarios finales y NAGRIFOOD en representación del sector cárnico. secpho coordina esta iniciativa que ha contado con la financiación de la Unión Europea-Next Generation EU y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2021, cuyo objeto es digitalizar la industria.

Principales resultados obtenidos en el proyecto Se ha desarrollado una app móvil para la conectividad del dispositivo Nir portátil Nulab a la plataforma digital (cloud) y planificación de análisis. Además de un desarrollo para la implantación de modelos matemáticos y entorno web para la gestión de usuarios.

Generación de modelos predictivos a partir de la herramienta digital desarrollada. Por un lado, para el control de riesgo microbiológico del proceso de secado de productos curados a partir del control de actividad de agua, en productos como salami y salchichón cular. La novedad que introducen estos modelos es la medición directa sobre superficie del producto, manteniendo los niveles de precisión de modelos en producto cortado. También en cuanto a la grasa y proteína para el control de materias primas cárnicas (masas).

Validación de la plataforma por las empresas cárnicas socias de los modelos desarrollados.

Sobre las entidades implicadas Sobre NULAB NULAB es una startup navarra de nueva creación donde crean y desarrollan equipos y dispositivos que miden la calidad y seguridad alimentaria en tiempo real. La larga trayectoria de su equipo les permite identificar las necesidades y desafíos en materia de calidad y seguridad alimentaria. Están en permanente búsqueda de tecnologías prometedoras a la vanguardia.

Sobre COVAP Es la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, con 60 años de historia y más de 4.500 ganaderos, con tres pilares de producción (industria láctea, industria cárnica y alimentación animal) y un ambicioso plan de digitalización.

Sobre Cárnicas Kiko Cárnicas Kiko S.A. lleva más de 40 años cubriendo toda la gama de derivados del cerdo, desde su propia sala de despiece con ganado navarro en su mayoría, la elaboración de productos cocidos, curados, empanados y elaborados frescos hasta el loncheado y envasado de sus productos. Han apostado siempre por la calidad de sus productos y el servicio y adaptación a su clientela.

Sobre NAGRIFOOD NAGRIFOOD es el clúster agroalimentario de Navarra, que representa a las empresas de la alimentación integradas en la cadena de valor del sector en Navarra. Tiene por objeto la mejora continua de la competitividad de sus socios, y por ende de la del sector, a través del desarrollo de la intercooperación, la innovación abierta, el intraemprendizaje y la internacionalización. La organización está abierta a toda clase de empresas de alimentación integradas en la cadena de valor del sector en Navarra.

Sobre secpho secpho es un clúster formado por más de 170 empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación expertos en innovación tecnológica mediante la aplicación de tecnologías profundas (Deep Tech), principalmente tecnologías fotónicas, a todo tipo de sectores de la economía. En este sentido, secpho es un puente entre talento investigador y empresas innovadoras, por una parte, y las oportunidades que aparecen en el mercado, por otra.