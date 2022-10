Emcesa ofrece una noche de Halloween terroríficamente inolvidable Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 13:36 h (CET) Si no se sabe que hacer en Halloween, la empresa propone una cena divertida y películas de miedo para pasarlo en grande junto a la familia La época de brujas, monstruos, arañas y calabazas ha llegado a nuestras vidas. Halloween está a la vuelta de la esquina y ya forma parte de las costumbres de la sociedad. Las familias se juntan ese día y celebran esta noche de forma divertida, atípica y original.

Emcesa ofrece un plan diferente para disfrutar en familia y donde los niños también tendrán un papel protagonista. Una noche terroríficamente divertida a la par que escalofriante. De eso va el truco o trato, ¿no? Una idea original para este 31 de octubre podría ser elaborar unos dedos de bruja o unas deliciosas momias de Halloween.

Los embutidos de Emcesa se convierten en la mejor alternativa, y es que sus salchichas son perfectas para los más pequeños. En muy poco tiempo es posible servir un plato de perritos con dedos sangrientos de salsa de tomate, divertidos y deliciosos.

Siguen con otra original idea para esta terrorífica noche. ¿Hay algo más divertido que hincarle el diente a una momia hecha con una salchicha rellena de queso? Algo diferente con lo que sorprender al paladar. A los niños, y no tan pequeños, les encantará prepararlas y después se chuparán los dedos comiéndolas.

Y para acompañar estos deliciosos platos no hay nada mejor que una película de terror.

Algo clásico, pero siempre funciona: pasar la noche de Halloween disfrutando de una maratón de grandes películas aptas también para niños.

Hay películas de terror especialmente pensadas para garantizar la diversión: ‘La casa con un reloj en sus paredes’, ‘Pesadillas’, ‘El retorno de las brujas, ‘Casper’, ‘Frankenweenie’, ‘Hotel Transylvania’…tantas que es imposible quedarse solamente con una pero, definitivamente, siempre acompañadas de los productos de Emcesa.

'¡Happy Halloween!'

