El programa NOVExport crea una plataforma virtual con información sobre oportunidades y datos tecnológicos para apoyar la internacionalización de las PYMEs del sudoeste europeo Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:28 h (CET) El Clúster GAIA ha participado activamente junto a seis socios europeos en este proyecto que ha ofrecido formación y asesoramiento gratuito a decenas de PYMEs para apoyar su internacionalización y competitividad, especialmente en los mercados agrícolas, medio ambientales y marítimos de América Latina Como resultados del proyecto se ha lanzado un centro de recursos virtuales online (CRV); se han constituido 6 hubs locales (Occitania, Coimbra, Badajoz, Bilbao, Madrid y Basque Coast); y se han creado metodologías de identificación y maduración de productos y servicios innovadores, así como para el desarrollo internacional de las Pymes.

El Proyecto ha sido financiado por el programa Interreg Sudoe a través de los fondos FEDER.

Con la participación en el Smart Agrifood Summit celebrado en Málaga ha finalizado el proyecto europeoNOVExport, diseñado para apoyar el crecimiento y aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sudoeste de Europa. El proyecto ha pretendido asimismo acompañar su internacionalización en los mercados agrícola, ambiental y marítimo de América Latina, a través de la innovación tecnológica de sus productos y servicios, utilizando para ello tecnología espacial, datos digitales e IoT (internet de las cosas).

En el proyecto, financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), han trabajado conjuntamente siete socios de Francia, España y Portugal: Aerospace Valley, Université de Bordeaux, Agencia de Desarrollo Económico de la Región de Occitania (AD’OCC) Universidad Carlos III, el Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnologías Aplicadas de Euskadi (GAIA), FUNDECYT-PCTEX e Instituto Pedro Nunes (IPN).

Tal y como recuerdan los socios, menos del 30% de las pymes europeas exportan sus productos y servicios y, para muchas de ellas. el acceso a un nuevo mercado, especialmente fuera de Europa, "se convierte en un proceso largo y complicado". Esta realidad, unida a la expansión global de los mercados de datos cuya información representa una gran oportunidad como acelerador de negocio para las pymes, se sitúa en el origen del proyecto NOVExport que arrancó en noviembre de 2019 y ha finalizado el pasado mes de septiembre.

Como RESULTADOS del proyecto, con el que se ha pretendido apoyar a las pymes del sudoeste de Europa en su internacionalización gracias a la maduración tecnológica de sus productos y servicios, destacan:

Creación y puesta en marcha de 6 Hubs locales (Occitania, Coimbra, Badajoz, Bilbao, Madrid y Basque Coast). Se trata de las redes locales de empresas con un interés común en mercados internacionales. Para su dinamización se han organizado más de 50 eventos y más de 500 reuniones con la participación de más de 150 Pymes. Estos hubs son los espacios físicos en los que se han desarrollado todas las actividades del proyecto NOVExport. Si bien cada uno tiene su modo de funcionamiento, adaptado a los ecosistemas y prácticas locales, todos ellos están vinculados en la plataforma de recursos virtual (CRV), con una base de datos común para el proyecto accesible a todos. Además, estos centros son espacios de intercambio con los ecosistemas locales: agrupaciones de socios, incubadoras, etc.

Creación de una Plataforma de Recursos Virtual (https://crv.novexport-sudoe.eu/). Este centro de recursos virtual (CRV) es una plataforma web abierta que centraliza toda la información, eventos, cursos, investigaciones de mercado, datos tecnológicos y cualquier información que pueda ser de interés para las PYMEs en cualquier ámbito de su actividad o sector. En constante actualización actualmente cuenta con más de medio centenar de compañías registradas y más de 500 recursos (noticias de interés, informes comerciales, fichas país, trainings, etc.)

(https://crv.novexport-sudoe.eu/). Este centro de recursos virtual (CRV) es una plataforma web abierta que centraliza toda la información, eventos, cursos, investigaciones de mercado, datos tecnológicos y cualquier información que pueda ser de interés para las PYMEs en cualquier ámbito de su actividad o sector. En constante actualización actualmente cuenta con más de medio centenar de compañías registradas y más de 500 recursos (noticias de interés, informes comerciales, fichas país, trainings, etc.) Se ha creado una Metodología de identificación y maduración de productos y servicios innovadores. Accesible en el CRV, la metodología se dirige a PYMEs innovadoras que busquen la maduración tecnológica de sus productos y servicios gracias al uso del espacio y los datos digitales, para apoyar su internacionalización. En el proceso han participado más de 40 PYMEs. La metodología creada ayuda, entre otros aspectos a: diseñar o actualizar nuevos productos o servicios; aplicar estrategias rápidas de creación de prototipos para refinar y mejorar nuevos productos y servicios; o analizar la viabilidad de un nuevo producto o innovación, así como los posibles desafíos

Accesible en el CRV, la metodología se dirige a PYMEs innovadoras que busquen la maduración tecnológica de sus productos y servicios gracias al uso del espacio y los datos digitales, para apoyar su internacionalización. En el proceso han participado más de 40 PYMEs. La metodología creada ayuda, entre otros aspectos a: diseñar o actualizar nuevos productos o servicios; aplicar estrategias rápidas de creación de prototipos para refinar y mejorar nuevos productos y servicios; o analizar la viabilidad de un nuevo producto o innovación, así como los posibles desafíos Creación de una Metodología para desarrollo internacional de PYMEs mediante coaching, formación técnica y sesiones B2B. Se han seleccionado a 3 países objetivo: México, Brasil y Chile y se ha prestado a poyo a más de 20 PYMEs. El acceso a la metodología se realiza también a través del CRV y su objetivo es preparar a las PYMEs para afrontar con éxito una reunión B2B con agentes, organizaciones, administraciones etc. de mercados internacionales que puedan ser futuros clientes.

Cierre del proyecto

La participación de NOVExport en Agrifood (29 y 30 septiembre, Málaga) tuvo dos escenarios. La participación de los Hubs y las siguientes compañías en el stand: Action Tracker, Activa Proyectos Tech, UTW, Greenfield, Polar Developments, Drone Hopper y Sanzar.

Asimismo, se organizó un evento en paralelo a la feria como cierre del proyecto. El evento contó con una representación del programa Interreg Sudoe a través de Alexandre Le Gall (Project Officer) y, además, se abordaron las estrategias y experiencias de internacionalización en Latinoamérica en el marco del proyecto NOVExport y se presentaron los resultados del mismo. También tuvo lugar una mesa redonda en la que 4 PYMEs participantes en NOVEXport Interreg SUDOE: Action Tracker, UTW, Polar Developments,y Greenfield, compartieron su experiencia en los mercados en Latinoamérica y cómo ha sido su participación en el proyecto.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.