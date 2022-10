¿Cuándo se necesita ayuda psicológica profesional? Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 11:17 h (CET)

Antes ir al psicólogo era un tabú, por lo que las personas terminaban reprimiendo sus sentimientos, emociones y angustias. Ahora, es significativo el número de seres humanos de todas las edades que buscan ayuda psicológica para hacerle frente a sus problemas, y es algo muy positivo.

Sin embargo, es importante destacar que hay individuos que no saben identificar cuál es el momento idóneo para acudir a un especialista en la materia. En ese sentido, desde la plataforma liderada por Pilar Ollero, que ofrece una serie de recomendaciones que ayudan a identificar las señales de una salud mental comprometida y debilitada.

Cómo saber si una persona necesita ayuda psicológica En cualquier etapa de sus vidas, las personas pueden vivir situaciones adversas que suelen desestabilizar la salud mental, como la muerte de un familiar, una enfermedad, una mala situación económica, una decepción amorosa, etc. En cualquiera de los casos, es fundamental saber identificar cuándo ha llegado el momento de buscar ayuda psicológica para evitar problemas mayores.

Pilar Ollero indica que la inestabilidad emocional se puede reflejar de muchas formas, pues todo depende de cada individuo. Sin embargo, detalla que hay algunos síntomas comunes, uno de ellos es tener problemas para conciliar el sueño y descansar. Asimismo, recalca que otro de los indicios que debe generar alerta es llorar con facilidad y experimentar a menudo sensaciones de rabia, tristeza, impotencia y frustración.

Ollero remarca que otros de los signos que indican que alguien necesita ayuda profesional es sentirse incapacitado para analizar las situaciones con objetividad, tener una obsesión con pensamientos negativos y fatalistas que generan una sensación de malestar y sentir que la vida ya no tiene sentido.

Apunta que un aspecto a resaltar es que los problemas psicológicos también se pueden reflejar a nivel corporal con dolores en cualquier área como por ejemplo en la cabeza, el estómago, presión en el pecho, frecuencia cardíaca acelerada, hiperventilación, entre otras cosas más.

Atención a cualquier problema de salud mental con la plataforma de Pilar Ollero Pilar Ollero ofrece un servicio de salud mental que tiene su sede física en la ciudad de Córdoba. La psicóloga sanitaria colegiada y autónoma brinda atención psicológica a individuos y a familias. Ella se especializa en ansiedad, depresión, TEP, fobias y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Para ayudar a sus pacientes, la profesional se apoya en los últimos avances en investigación, con los que garantiza una mejora a corto plazo. Además, ofrece una atención personalizada para que las personas avancen en su recuperación.

Buscar ayuda psicológica es una buena decisión que contribuye a vivir una vida feliz y plena. Adicionalmente, permite tener a mano las herramientas para superar las dificultades. Los interesados en acudir a terapia pueden acceder a su plataforma de online.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.