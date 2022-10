La sustitución de fosas sépticas Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 09:21 h (CET)

En la actualidad, una gran cantidad de viviendas a nivel mundial no están conectadas a un sistema de alcantarillado eficiente, debido a la falta de mantenimiento y a los errores ocurridos producto de su antigüedad.

Sin embargo, varios de los municipios responsables de este servicio argumentan que el reemplazo o instalación de sistemas de alcantarillado por gravedad no son posibles porque representan un alto coste.

En ese sentido, la empresa Flovac se ha convertido en una de las referencias del sector para el diseño e instalación de sistemas para la sustitución de fosas sépticas.

La sustitución de fosas sépticas que realiza Flovac representa una solución de bajo coste Para la empresa Flovac, la misión es introducir soluciones eficientes enfocadas en el futuro verde del alcantarillado en España y Latinoamérica, como respuesta a la crisis medioambiental que atraviesa el planeta. Como ventaja adicional, las soluciones para la sustitución de fosas sépticas que ofrece la compañía están disponibles a bajo coste, ya que los sistemas de alcantarillado por vacío son más económicos de instalar y mantener.

El sistema para la sustitución de fosas sépticas Flovac no utiliza una bomba trituradora ni tampoco electricidad fuera de la estación de vacío, lo que implica un mecanismo más seguro y limpio. Asimismo, el sistema por vacío utiliza tuberías PVC o PE de pequeño diámetro y a poca profundidad que no requieren de una gran excavación.

En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado por vacío, los operarios señalan que el coste es mucho menor a largo plazo, debido a que existen menos estaciones de bombeo.

Por otra parte, este sistema garantiza una vida útil superior a los 100 años, mientras que las válvulas encargadas del vaciado fosas sépticas pueden durar hasta 50 años.

Beneficios de los sistemas de alcantarillado por vacío de Flovac para el cuidado del medioambiente Una de las grandes ventajas de instalar los sistemas de alcantarillado por vacío de Flovac es la presencia de la presión negativa en las tuberías, por lo que las aguas residuales no pueden salir y contaminar el entorno. En caso de surgir una fuga, el aire entra en la tubería y se detecta inmediatamente, lo que permite enviar una alarma al personal operario.

Por otro lado, no existen riesgos de que las aguas residuales se desborden en caso de ocurrir una tormenta, a diferencia de lo que pasa con los alcantarillados tradicionales que funcionan por gravedad. Asimismo, el tratamiento de aguas residuales se lleva a cabo bajo un modelo sostenible, motivo por el que es posible reducir los niveles de contaminación hídrica.

Para garantizar los mejores resultados en la sustitución de fosas sépticas, el equipo de Flovac está integrado por especialistas de gran experiencia en la aplicación de alcantarillado por vacío. Así, la empresa ofrece un servicio de asistencia permanente que permite cuidar todos los detalles durante la fase de diseño e instalación del sistema.



