Los bodegueros españoles incrementan sus ventas en un 14 % y están implementado medidas de seguridad y protección infantil en su web

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El informe sobre la evolución de la comercialización del vino español, encargado por la Interprofesional del Vino de España, ha determinado un incremento de ventas del 14,5 % en el año 2021.

Este buen dato va acompañado del dato de que, un tiempo a esta parte, los bodegueros preocupados por la seguridad en internet, la protección infantil y de datos, junto con el cumplimiento de las leyes de publicidad audiovisuales, están incorporando el producto LEX 4 Web a sus páginas web.

La protección infantil en internet siempre ha supuesto una gran preocupación de los padres y tutores de hoy día. El uso de redes sociales y las búsquedas online por parte de los más pequeños de la casa han obligado al desarrollo de herramientas y estrategias para protegerlos del acceso a páginas web y del robo de datos.

El Ministerio de Consumo y las consejerías autonómicas también están sensibilizados por esta protección infantil, incrementándose los expedientes sancionadores por incumplimientos legales.

LEX 4Webes una herramienta de seguridad web avanzada que protege las webs, bloquea las cookies y scripts mediante un banner de consentimiento, pero, además, incorpora medidas de cumplimiento legal para todos los países del mundo. La información es dinámica y transparente, y, por ello, permite vender vino a jóvenes de 16 años en Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca, pero lo impide hasta que no se tenga 18 años en China y California o 21 años en Carolina del Sur o el estado de Washington. Este software desarrollado por LEX Program ofrece el control a las bodegas que no deben vender alcohol a menores de edad sin un elemento de protección.

Bajo la legislación española, todos los sitios web de las bodegas que venden alcohol mediante internet deben tener un banner de protección que cumpla con la Ley de Protección de Datos y, además, normalmente tienen otro para el acceso por edad. Con LEX 4Web, lo tienen todo en uno, pueden probar que cumplen la ley y se presenta en 37 idiomas internacionales.

Con LEX 4Web, las bodegas y cualquier negocio con o sin venta por internet, evitan las multas establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en las leyes de protección infantil. Con esta herramienta, se garantiza el cumplimiento de estas leyes en cualquier país del mundo, ya que se ajustarán los requerimientos legales de consentimiento infantil declarados en cada país.

Tanto para empresas como para una tienda online o una página personal que se dedique o no a vender a través de internet, la solución de la empresa informática avala la transparencia e información previa en la gestión de consentimientos que entregan los usuarios al sitio web. Estos serán jurídicamente válidos y eficaces, incluso los de categoría sensible, para evitar multas.

LEX Program se especializa en ofrecer soluciones para páginas web de compliance, privacidad y ciberseguridad, de forma personalizada y cumpliendo el marco legal y jurídico de cada país.



