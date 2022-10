Agora, más de 14 años de experiencia en el posicionamiento web Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 12:28 h (CET)

Hoy en día, es necesario aplicar determinadas tácticas y estrategias para que los buscadores de internet coloquen una página web en un lugar preferente. A esto se lo conoce como el posicionamiento web y es indispensable para las empresas que quieren ser visibles para sus audiencias en todo momento.

La firma Agora cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector, desarrollando importantes estrategias de marketing digital. Según Jorge Cuadrado, CEO de la empresa, cada vez es más difícil para las empresas lograr que su sitio web se mantenga en los primeros lugares de los buscadores.

La importancia de los buscadores en el posicionamiento web La firma Agora es una agencia especializada en posicionamiento web de Valencia que opera para todo el país. Durante casi 15 años ha presenciado la evolución de los motores de búsqueda y ha trabajado para orientar el posicionamiento de páginas web. Es por eso que conoce al detalle las técnicas actuales necesarias para lograr los primeros puestos.

Actualmente, los buscadores son la principal herramienta que utilizan los usuarios para acceder a un sitio web. También sirven para ubicar una información o un producto determinado. Por estas razones, se han convertido en un instrumento crucial para mejorar el tráfico de visitas en cualquier página de internet.

Para ello se requiere trabajar con determinados parámetros que conduzcan al público potencial hacia la página. Uno de ellos son las palabras clave. Usando las mismas keywords que la gente suele relacionar con la búsqueda, se puede mejorar el posicionamiento web en los buscadores. Al tener una mejor posición, se incrementan las visitas y, al ocurrir esto, el buscador mejorará aún más la ubicación del sitio en sus resultados.

¿Qué herramientas SEO son utilizadas por los expertos de Agora? Después de 14 años de experiencia en el equipo de Agora, Jorge Cuadrado ha participado en el perfeccionamiento de las técnicas de visibilidad y mayor tráfico para sus clientes. El trabajo de estos expertos aprovecha las herramientas y estructuras disponibles para crear técnicas novedosas que han evolucionado a la par de los algoritmos de buscadores como Google. Traban tanto el SEO on page como el off page.

Las técnicas de posicionamiento on page que desarrollan dentro de la página son, por ejemplo, la creación de un contenido original. A partir de ahí se adecúan las etiquetas, se elaboran enlaces para vincular el contenido, se jerarquiza la información y se trabajan los atributos del código. Este se debe optimizar para que cumpla con los requisitos W3C.

En el ámbito del SEO off page llevan a cabo procesos de link building. Como su nombre indica, son las estrategias que se ejecutan fuera de la página para mejorar el posicionamiento web en los buscadores. Esto incluye asociar la página del cliente a otros sitios con autoridad sobre el tema relacionado, trabajar en backlinks y enlaces en redes sociales.

Para llevar a cabo estas estrategias de posicionamiento SEO de una forma original, una buena alternativa es contar con un equipo profesional como el de Agora, como recuerda Jorge Cuadrado.



