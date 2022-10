¿Bajará el precio de la vivienda?, con Cuenca & Mirasol Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En enero de 2022, el sector inmobiliario español alcanzó su mejor inicio en los últimos 14 años, tras varios meses de incertidumbre y parón, a causa de la pandemia. No obstante, el Banco Central Europeo ha anunciado una subida de los tipos de interés que, sumada a una inflación que no cesa, está provocando incertidumbre en el mercado.

Expertos señalan que cualquier previsión respecto a la evolución de los costes de inmuebles merece prudencia. Aun así, de acuerdo con los especialistas en inversión inmobiliaria de Cuenca & Mirasol, se producirá la bajada del precio de la vivienda.

Diversos factores podrían provocar la bajada del precio de la vivienda El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha generado una crisis energética en España y el resto de Europa, aumentando considerablemente la inflación. De hecho, en julio llegó a alcanzar el 10,6 %. Debido a esto, el Banco Central Europeo se ha visto en la obligación de subir los tipos de interés.

Desde Cuenca & Mirasol consideran que estos factores pueden reducir los costes de los inmuebles en Valencia. Y es que, tras endurecer la banca las condiciones de financiación de viviendas, es muy probable que el mercado se paralice.

De momento, la subida de los tipos de interés ha estado frenando la firma de hipotecas en España y, en consecuencia, está afectando al sector del ladrillo. Y es que esta supone un incremento de las cuotas de las hipotecas, lo cual ocasiona que el número de compraventas se reduzca. La razón de ello es que muchos ciudadanos españoles no tendrán la capacidad económica suficiente para pagarlas.

Si la demanda se contrae, es muy probable que se produzca la bajada del precio de la vivienda. Este escenario es confirmado por el Banco Central Europeo, que pronostica una caída del 5 % por cada subida de un punto de los tipos de interés. De acuerdo con el organismo, en los próximos años los precios en la eurozona podrán caer un 9 %.

Un buen momento para la inversión inmobiliaria Ante el escenario que está viviendo España, los próximos meses pueden ser un buen momento para la inversión inmobiliaria. Cuenca & Mirasol ofrece la posibilidad de realizar este tipo de transacciones con la mayor confianza y seguridad.

Esta agencia cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y más de 50 operaciones de compraventa realizadas. Gracias a ello, se muestra como una muy buena opción para ayudar a los inversores con todos los trámites necesarios, haciendo que la compra de edificios sea ágil y pueda realizarse en el menor tiempo posible.

Con la disminución de los precios de venta, se presenta una excelente oportunidad para los inversores de activos inmobiliarios. Contratar los servicios de los expertos de Cuenca & Mirasol para gestionar las transacciones es una muy buena opción para facilitar la de compraventa.



