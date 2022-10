Crece la demanda de profesionales en derecho inmobiliario, por Carlos Baño León Emprendedores de Hoy

En España, cada vez hay más demanda de abogados en derecho inmobiliario.

La razón es que estos se encargan, entre otras cosas, de todos los aspectos jurídicos relacionados con la compra – venta de un inmueble, garantizando seguridad durante el proceso y, por ende, brindando tranquilidad a los implicados.

Quienes se encuentren en la búsqueda de profesionales especialistas en esta rama de la abogacía pueden acudir a Carlos Baño León, un bufete de abogados ubicado en Alicante formado por un equipo con una dilatada experiencia y caracterizado por la responsabilidad y el compromiso con cada uno de sus clientes.

El despacho Carlos Baño León cuenta con abogados especialistas en derecho inmobiliario Los abogados especialistas del despacho Carlos Baño León están a disposición de todos los ciudadanos que necesiten asesoría sobre derecho inmobiliario, construcción, edificación, vivienda y urbanismo.

Los profesionales tienen una destacada experiencia en materia de derecho inmobiliario tanto en la vía judicial como en la extrajudicial. En el caso de los clientes que necesiten apoyo para la compra – venta de un inmueble, los abogados se encargan de brindar una asistencia de principio a fin. Es decir, desde el primer contacto con la agencia inmobiliaria, promotor o vendedor particular, hasta la inscripción del bien en el Registro de la Propiedad.

Los abogados prestan sus servicios para la asistencia de la clientela en los juzgados y tribunales de todo el país para representarla en reclamaciones por temas concernientes a viviendas, edificaciones, entre otros. Además, cabe destacar que estos también actúan ante corporaciones locales y otros organismos públicos para solventar situaciones relacionadas con casas edificios, etc., pues son competentes en materia de licencias, programas y planeamientos urbanísticos y expropiaciones.

A su vez, tratan asuntos como derecho de dominio o propiedad, cumplimiento de contrato inmobiliario, resolución de contratos inmobiliarios, nulidad de escrituras de compraventa y donación, apartamentos turísticos, expropiación forzosa, concurso de acreedores y compraventa, reclamaciones derivadas del contrato de arrendamiento urbano y mucho más.

Cuáles son las ventajas de contratar a un abogado en derecho inmobiliario Contratar a un abogado en derecho inmobiliario es una de las mejores decisiones que pueden tomar las personas que están llevando a cabo un proceso relacionado con bienes inmuebles. Estos profesionales analizan la legalidad de cualquier operación que sus clientes estén pensando realizar y los alertan de los riesgos que estas podrían suponer.

Quienes acuden a un abogado especialista en la mencionada área se evitan conflictos como por ejemplo, aquellos relacionados con los contratos de arrendamiento. Asimismo, los especialistas ayudan a los ciudadanos que tengan inquilinos que se opongan a desalojar una vivienda.

Los abogados no solo dan asesoría a los propietarios de un inmueble, sino también a los arrendatarios a los que les hayan subido el precio de la renta, a los que estén pasando por un incumplimiento de contrato, entre otros.



