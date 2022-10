Diseño web para destinos turísticos, de la mano de DitsMarketing Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 13:36 h (CET)

Tener un óptimo diseño web para un destino turístico es un aspecto que ninguna entidad dedicada a esta área económica debe pasar por alto.

La razón principal es que hoy en día todos los potenciales viajeros compran viajes a través de internet por cuestiones de comodidad y practicidad y, generalmente, llegarán también al sitio web del destino turístico, ya que es la forma más inmediata de conocer toda la información oficial del destino, ya que generalmente es el propio gobierno del lugar el que administra el sitio web.

El trabajo de diseñar un portal de esta categoría es un proceso complejo que se debe dejar en manos de profesionales. En ese sentido, uno de los lugares a los que se puede acudir es a DitsMarketing, una agencia de marketing online integrada por un equipo con gran experiencia y creatividad.

¿Qué hace el equipo de DitsMarketing para conseguir un excelente diseño web para destinos turísticos? Los profesionales que forman parte de DitsMarketing ponen toda su pasión a la hora de crear un diseño web para destinos turísticos. Principalmente, se centran en desarrollar un sitio web para destinos turísticos que ayude a sus potenciales viajeros en la toma de la decisión, y que por consiguiente incremente las ventas de todos los entes y empresas turísticas implicados en el viaje: hoteles, transfers, compañías aéreas, navieras, empresas de excursiones, restaurantes, organizadores de actividades, etc.

Una web de destino no es algo que se pueda hacer a la ligera, dado que debe estar bien estructurada para poder llamar la atención de los viajeros. En la mencionada agencia de marketing hacen un trabajo completo. Por un lado, se enfocan en la elaboración de una galería de imágenes y videos de alta calidad que permitan visualizar los destinos promocionados, de manera que causen gran impacto visual. El contenido visual es un must en cualquier web de destino.

Aunque el estilo de la web depende mucho de lo que quiera cada cliente, los profesionales indican que es preciso que esta contenga datos que sirvan para orientar a los viajeros como el listado de hoteles, lugares de interés, transportes, comercios, rutas gastronómicas, eventos, mercados y ferias del destino.

Asimismo, recalcan que para que una web de destinos turísticos sea funcional y aporte valor al propio destino, puede incluir encuestas de satisfacción y landings pages por destino turístico, en el caso de que el destino esté formado por varios puntos turísticos. Además, otro de los aspectos fundamentales es el blog de noticias que debe contener información actualizada y relacionada con el destino.

La importancia del diseño web en un destino turístico El diseño web de un destino turístico es un factor determinante, ya que es su carta de presentación. Si este no es atractivo a primera vista, el usuario muy probablemente cerrará la página y buscará otra alternativa en la que localizar la información que desea sobre el destino.

Una plataforma de destinos turísticos completa y centrada en el diseño genera una buena impresión a los usuarios y aporta confianza.



