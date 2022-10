Beneficios para las empresas del uso de software de reclutamiento y adquisición de talento de softgarden Comunicae

miércoles, 26 de octubre de 2022, 10:11 h (CET) La suite de adquisición de talento de Softgarden responde a los desafíos de los costes de las vacantes, el problema de atraer el talento adecuado y la contratación de las personas adecuadas El software adecuado no es solo una forma de acelerar y organizar mejor los procesos de contratación o de garantizar que cumplen con el GDPR.

¿Por qué usar un software de reclutamiento?

Muchas empresas utilizan sistemas de reclutamiento para simplificar el trabajo administrativo de los reclutadores y permitirles automatizar tareas.

Un sistema de contratación permite estructurar mejor los procesos, ocuparse de la comunicación de los candidatos y procesar las solicitudes de acuerdo con el GDPR, o implicar a los responsables de la contratación.

Por lo tanto, no se pueden descartar en absoluto las ventajas evidentes de utilizar soluciones de tipo ATS. ¿Y si una mejor administración es una cuestión secundaria frente a otros retos de contratación a los que se enfrenta una empresa?

Mercado laboral en España

España ha visto un número récord de vacantes en 2022, con la tasa de desempleo cayendo al 12,5% en la primera mitad de 2022, muy por debajo del nivel de diciembre de 2019 del 13,8%.

Al mismo tiempo, hay indicios de una desaceleración económica en toda la Unión Europea, agravada por las presiones inflacionistas y la crisis energética.

Es difícil sacar esas conclusiones, sobre todo porque los empleados de hoy, tras un largo periodo de pandemia, esperan de los empresarios, si no aumentos de sueldo, sí más flexibilidad y apertura al trabajo a distancia. Al mismo tiempo, se han producido cambios pospandémicos en el mercado laboral asociados, por ejemplo, al éxodo de trabajadores de algunas industrias. Para muchas empresas, esto supone problemas casi permanentes para cubrir los puestos vacantes.

La escasez de empleados y las vacantes permanentemente sin cubrir suponen costes gigantescos para las empresas debido a la incapacidad de entregar los proyectos a tiempo, cumplir los compromisos o la necesidad de compensar las horas extras de otros miembros del equipo.

Procesos de reclutamiento de las empresas

Muchas empresas suponen que la solución a esta situación es intensificar la publicación de anuncios de empleo, siguiendo el principio de que cuanto más visibles seamos, más solicitudes llegarán.

Según la investigación de softgarden, más del 80% de los candidatos abandonan los anuncios de empleo para buscar en Google al empleador.

Beneficios de un software de reclutamiento

Soluciones como softgarden Talent Acquisition Suite ayudan a los empleadores a ponerse en el lugar del candidato y animar a las personas adecuadas a presentar su candidatura.

Un buen sitio de carrera o una página de aterrizaje llena de información adaptada estrictamente a una oferta de trabajo concreta o a un grupo objetivo les permite conseguirlo. También consiguen una solución para recoger las opiniones de los empleadores de la empresa y publicarlas.

El uso de este tipo de soluciones se traduce en un ahorro real, ya que la atracción de candidatos bien adaptados permite a los clientes de softgarden reducir el tiempo de contratación hasta en un 60%.

