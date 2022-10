Mariano García, Espiga de Honor de Seminci en la nueva sección de Cine Gourmet El festival internacional de cine de autor de Valladolid inaugura una nueva sección protagonizada por producciones internacionales de temática gastronómica Redacción

miércoles, 26 de octubre de 2022, 10:59 h (CET) La Semana Internacional de Cine de Valladolid presenta una nueva sección dedicada al cine más apetitoso, el que tiene como argumento historias sobre gastronomía y vino, en formato documental o en ficción. La sección Cine Gourmet se inaugura este miércoles en el Espacio Fundos, en la Plaza Mayor de Valladolid, con una gala que presentará la actriz y cantante segoviana Lucia Jiménez. Una velada en la que se entregará la Espiga de Honor de Seminci al bodeguero vallisoletano Mariano García, en reconocimiento a una trayectoria de éxito que le ha convertido en un referente internacional y en una figura a seguir.

La Denominación de Origen Ribera del Duero, patrocinador Oro de Seminci, promueve con el festival y Tierra de Sabor esta sección que es una evolución del anterior ciclo de Cine y Vino, que se celebró con éxito en los pasados años. Cine Gourmet incorpora producciones internacionales de ficción y la posibilidad de disfrutar en la mesa de los maridajes que se proyectan. Una de las citas más destacadas es la cena Umami, que se celebrará en el restaurante Suite 21, con creaciones de los chefs de Wabi Sabi inspiradas en los platos que se sirven en la producción francojaponesa, maridados con los vinos blancos de bodegas Valduero, Cillar de Silos y Vizcarra de la DO Ribera del Duero.

Cine Gourmet de Seminci: una sección con sabor propio

La programación de Cine Gourmet de Seminci arranca el miércoles, a las 18:15 horas, con el photocall y la gala inaugural donde se rendirá homenaje a Mariano García. Después se proyectará la película La cena perfetta (La cena perfecta, Italia, 2022), de Davide Minnella, un largometraje de ficción en torno a Carmine, un mafioso de la Camorra de buen corazón que dirige un restaurante para blanquear dinero sucio, donde trabaja Consuelo, una chef en busca de la perfección. El amor por la cocina y el sueño de ganar una estrella Michelin les dará a ambos una segunda oportunidad y la posibilidad de alcanzar la redención.

El jueves la programación arranca con Umami (Francia/Japón, 2022), de Slony Sow, es un largometraje de ficción sobre el personaje de Gabriel Carvin, un célebre chef de Saumur (Francia), que recibe su tercera estrella de cristal, una distinción que otorga un crítico gastronómico. Esa misma noche su esposa, Louise, lo abandona. Para Gabriel la sobrecarga impacta directamente en su corazón. Sufre un infarto, lo que significa que este chef hiperactivo tendrá que mantenerse alejado de los fogones. Para cambiar de aires, viaja hasta Japón, donde volverá a disfrutar de los simples placeres de la amistad e intentará descubrir los misterios del umami, el quinto sabor. Los platos que se presentan en Umami se podrán saborear después en una cena exclusiva en Suite 21, creación de los chefs del restaurante vallisoletano Wabi Sabi, maridado con vinos de tres bodegas de la DO Ribera del Duero: Vizcarra, Cillar de Silos y Valduero.

También se proyectará Ljubomir Stanišić: Heartbeat (Ljubomir Stanišić - Coração na boca, Portugal, 2021), de Mónica Franco, es un documental que retrata las múltiples facetas de Ljubomir Stanišić, un emigrante que escapó de una guerra reciente. La cocina se convirtió en su ‘sueño americano’ y lo llevó al éxito, pero también ha tenido que lidiar con sus peores pesadillas. Nos adentramos en el universo de su cocina, pero sobre todo en el interior de una mente imparable y en la vida de un apasionado aventurero.

La sección Cine Gourmet se completa con el cortometraje documental María José San Román. La esencia sostenible (España, 2021), en el que los directores Vicente Seva y Manuel Sánchez retratan a María José San Román, cocinera en constante formación que combina la innovación con la tradición mediterránea en sus recetas, siempre en búsqueda de soluciones eficientes y comprometidas con el medio ambiente, de los contrastes sensoriales y de la armonía. Chef alicantina, empresaria, formadora, abanderada del aceite de oliva a nivel internacional y fundadora de Mujeres en Gastronomía, es un referente que investiga y difunde la sostenibilidad como motor gastronómico. Las entradas y bonos de Cine Gourmet se pueden adquirir en la taquilla de Seminci. Los interesados en acudir a la cena exclusiva UNAMI podrán también solicitar la entrada especial en taquilla.

MARIANO GARCÍA: el gran enólogo español



Mariano García nació en Valbuena de Duero en 1944. Se inició en la enología a mediados de los años sesenta. Tras sus estudios en la Escuela de la Vid y el Vino de Madrid, elaboró en 1968 su primera cosecha en Vega Sicilia y hasta 1998 desarrolló su trabajo como director técnico de esta firma. Su trayectoria elaborando vinos emblemáticos le ha convertido en un absoluto referente mundial, el primer gran enólogo español con reconocimiento fuera de las fronteras patrias, y una figura admirada por quienes se dedican a la viña y el vino. Unido a Bodegas Mauro desde los años 80, en 1999 fundó con Javier Zaccagnini la bodega Aalto en Ribera del Duero. Alma inquieta, hombre de talento infinito, en 1997 elaboró su primer vino en San Román, en la DO Toro. Y más recientemente inauguró con sus hijos la bodega Garmón Continental, en Olivares de Duero, proyecto familiar en Ribera del Duero.

Hombre de campo, humilde, generoso, entregado, entusiasta y emprendedor, tiene un control exhaustivo del viñedo y es capaz de sacar la mejor calidad de la uva. Elaborador creativo y minucioso, es artífice de vinos potentes, longevos, con finura y complejidad. Vinos que hablan de Mariano García aclamados internacionalmente. Su última aventura, también con sus hijos, acaba de empezar en la DO Rioja. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

