¿Cómo comparar ofertas de fibra y móvil para elegir la mejor opción? A veces elegir una tarifa solo por el precio no es una decisión adecuada Redacción

miércoles, 26 de octubre de 2022, 09:12 h (CET) Las compañías disponen de ofertas conjuntas para fibra y móvil. Son planes atractivos que permiten ahorrar debido a que unifican ambas tarifas a un costo menor. Este tipo de compañías con tarifas combinadas fidelizan a los clientes. Ya que garantizan distintos servicios de forma eficaz, los usuarios deciden elegir mejores ofertas de fibra y móvil con planes conjuntos, en lugar de hacerlo por separado.

Sin embargo, es complejo encontrar la mejor oferta de fibra y móvil porque existen muchas teleoperadoras con una gran variedad de planes. Para que sea más sencillo, es conveniente conocer cómo comparar las diferentes ofertas y elegir la que mejor se adapte a las necesidades del usuario.

¿Qué considerar para elegir la mejor oferta de fibra y móvil?

Para elegir la mejor tarifa de fibra y móvil se deben considerar determinados aspectos, algunos más importantes para los usuarios que otros. De hecho, hay usuarios que eligen en función del precio y la cobertura, en cambio, otros sí se fijan en la velocidad, permanencia o servicios adicionales.

Es recomendable evaluar cada aspecto para tomar una decisión conveniente. A veces elegir una tarifa solo por el precio no es una decisión adecuada. A continuación, se describen las consideraciones para contratar una oferta de fibra y móvil:

Velocidad Los planes de fibra y móvil vienen con una velocidad de Internet, que varía entre 100 MB, 300 MB, 600 MB o 1 GB. Es necesario analizar qué tipo de velocidad se necesita, de acuerdo a la cantidad de dispositivos que se vayan a conectar y el uso de Internet en cada uno. No es lo mismo una oferta de 100 MB para un solo móvil que 5 dispositivos, por ejemplo.

Necesidades Las tarifas con gigas, llamadas, mensajes, más velocidad y todo lo demás suelen ser más costosas que otras. Pero es mejor pagar más en la factura que quedarse sin conexión a mitad del mes por contratar una velocidad inferior a la requerida. Y, si los gigas no son suficientes, también se termina pagando de más.

Cada usuario debe revisar sus facturas pasadas y verificar su consumo real de Internet antes de elegir una oferta. Así es posible contratar lo que necesite a un precio más bajo.

Permanencia La mayoría de las tarifas de fibra y móvil exigen un compromiso de permanencia. El tiempo de duración es de 12 meses. Aunque existen otras compañías con tarifas sin permanencia. Estas son ideales cuando no se tiene certeza sobre el plan que necesita el usuario si es primera vez que contratará un plan combinado.

Cobertura La cobertura de casi todas las compañías tiene un alcance en todo el país. Incluso logran una amplia cobertura en zonas rurales. Es raro que alguna no logre esta cobertura, ya que España cuenta con la mayor red de fibra en el mundo.

Es importante comprobar cuáles son las compañías con mejor cobertura propia a nivel nacional. Algunas son Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil. La teleoperadora Movistar es la que ofrece una red mucho más extensa.

Igualmente, las que no tienen cobertura propia hacen acuerdos con otras operadoras para alquilar sus coberturas. Así ofrecen un mejor servicio, como el caso de Yoigo que opera a través de MásMóvil.

Llamadas Aunque no lo parezca, las llamadas son las más olvidadas de las tarifas de fibra y móvil. Las nuevas plataformas como WhatsApp han dejado atrás las llamadas, pero también importan al elegir una oferta de fibra y móvil.

Mayormente, las tarifas combinadas vienen con llamadas ilimitadas, pero no ocurre con todas las compañías.

Datos móviles No siempre es posible utilizar el Wifi de la conexión de fibra. Fuera de casa, se emplea la conexión por datos móviles. Es por eso que no sólo hay que analizar la velocidad de la fibra, sino la cantidad de datos móviles para hacer videollamadas, chatear por WhatsApp o reproducir contenido. Al menos debería ser una tarifa de 5 GB de datos móviles.

Servicios adicionales Los teleoperadores van más allá de la fibra y el móvil. Incluyen servicios adicionales como el teléfono fijo o los paquetes de TV. Si el usuario está interesado, puede contratar una tarifa de fibra + móvil + fijo + TV. Pero si no lo necesita, es mejor prescindir de ello y quedarse con fibra y el móvil.

Precio La elección de una tarifa u otra puede suponer un ahorro de hasta 100 euros anuales. Lo que se debe evaluar es ¿vale la pena contratar la oferta de fibra y móvil más económica? Depende de las necesidades del usuario. Es posible contratar la mejor oferta más económica si cumplirá con lo que necesita.

¿Por qué comparar las tarifas de fibra y móvil?



La creciente entrada de nuevos operadores ha promovido la excesiva oferta y competencia de servicios de móvil y fibra. Las compañías ahora rebajan sus precios. También buscan mejorar constantemente sus servicios. El resultado es una guerra de precios, en la que se renuevan las promociones y ofertas a los nuevos clientes. Lo mejor es comparar ofertas antes de elegir una nueva con otra compañía.

