SyA Instalaciones explica cómo ahorrar gas natural en casa con algunos trucos y medidas

martes, 25 de octubre de 2022, 10:43 h (CET) Siempre viene bien recordar las medidas y truquillos para ahorrar en casa algunos euros, y si es en el consumo de gas natural, mejor que mejor, pues es una de las facturas a las que las familias más les preocupa, junto a la electricidad y la cesta de la compra Hay muchos métodos para ahorrar en los hogares: en el carro de la compra, en ropa, en electricidad y, además, en gas natural para la calefacción. Es muy importante tener presente en la economía familiar pequeños detalles que contribuyan al ahorro. SyA Instalaciones, empresa dedicada al mantenimiento e instalación de fontanería, gas y calefacción, ubicada en Benabarre (Huesca), son especialistas en instalaciones y mantenimientos de calefacción con lo que pueden explicar algunos consejos de cómo ahorrar gas natural en casa: trucos y medidas.

Proveedor de gas y tarifas

Es uno de los aspectos por donde se puede empezar. La oferta en el mercado es muy amplia, hay varias compañías que ofrecen diferentes ofertas y tarifas, solamente hay que elegir la que mejor se adapte a las necesidades.

Para elegir las tarifas hay que tener en cuenta:

Término fijo: es una cantidad fija que siempre se abona, independientemente del consumo. Se mide en €/mes y hace referencia al mantenimiento de la red de distribución de gas.

Término variable: la cantidad que se consume de gas natural y se mide en €/kWh. Dependiendo del uso de la calefacción es mejor contar con un término fijo más alto o más bajo, y del mismo modo, tener el término variable alto o bajo.

Valorar los servicios de mantenimiento

Las empresas que instalan el gas natural ofrecen servicios de mantenimiento de las instalaciones. Se puede contratar el servicio de mantenimiento a la compañía que mejor se adapte a las necesidades, dé tranquilidad y ofrezca un gran servicio. En SyA Instalaciones ofrecen el servicio de mantenimiento gratis el primer año, si se realiza la instalación de la calefacción con ellos. Además, están al servicio 24/365.

Usar termostatos

Utilizar termostatos digitales que ayuden a programar por horas la calefacción, además de regularla. Algunos termostatos se pueden usar incluso con el teléfono móvil y controlar así el gasto.

Revisar que no haya aire en los radiadores

El aire en el interior de los radiadores provoca que estos calienten menos, pues las burbujas ocupan el espacio que ocuparía el agua caliente.

Elegir la temperatura correcta

No se puede estar en casa en pleno invierno en pantalón corto, no sería algo normal… Cada grado que se usa de más, consume un 7% más.

Hay unas temperaturas ideales para estar bien en casa y no gastar mucho:

Temperatura de confort: 20 °C - 21 °C

Temperatura durmiendo: 15 °C - 17 °C

Temperatura para bebés: 22 °C - 24 °C Además de estas medidas hay otras que se pueden tomar, como fijar una temperatura en el termostato para no tener que mezclar el agua caliente con fría, mejorar el sistema de aislamiento, realizar las inspecciones pertinentes, cerrar los grifos, entre otras.

SyA Instalaciones recomienda que se sigan trucos y medidas como las mencionadas para evitarse un buen susto en las facturas de gas.

