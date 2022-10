'La Señora del Arte' estrena su segunda temporada en Podimo con un apasionante debate en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, celebrado en el marco de sus actividades institucionales y coincidiendo con el 30º Aniversario y la exposición de Chanel y Picasso Se ha presentado en primiciaen el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza la segunda temporada de La Señora del Arte, el podcast exclusivo para Podimo, la principal plataforma europea de entretenimiento en audio.

Con motivo de este estreno, se grabó en el propio museo un interesante debate para el primer episodio de esta nueva temporada, estrenada este jueves 20 de octubre, y que contó con la participación del historiador del arte, comisario, profesor y divulgador cultural, Miguel Ángel Cajigal, más conocido en redes como El Barroquista, y de Juan Ángel López Manzanares, conservador y Responsable de Contenidos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Este evento, abierto al público, se llevó a cabo en el marco de sus actividades institucionales y coincidiendo con el 30º Aniversario y la exposición de Chanel y Picasso.

La Señora del Arte es un podcast creado y dirigido por la historiadora del arte y divulgadora cultural, Sara Rubayo, también conocida como La Gata Verde en YouTube, Licenciada en Historia del Arte y con máster en coordinación de exposiciones. Rubayo es frecuente colaboradora en el diario El País, en programas televisivos como "El condensador de fluzo" (La 2 de RTVE) y escritora.

"El interés de realizar la grabación de este contenido cultural en un museo nacional tan importante es el de proporcionar el máximo alcance a todo tipo de público y de estrechar los lazos de las instituciones convencionales con los nuevos formatos de comunicación", afirma Idoia Cantolla, Head of Content de Podimo. "Tanto Sara Rubayo como El Barroquista son dos de los divulgadores culturales con mayor alcance del país dentro del campo de la Historia del Arte y el formato podcast, estos programas de audio grabados para escuchar cuando se quiera, están hoy en día a la cabeza en el consumo de contenidos, cada día es más común escuchar información de calidad sobre la cultura en las plataformas de entretenimiento", concluye Cantolla de Podimo.

¿Importan los museos?

Durante la grabación del primer episodio de esta segunda temporada, Sara Rubayo moderó un apasionado debate durante el cual se analizó la importancia de los museos, su evolución y su papel en la sociedad actual.

Juan Ángel López Manzanares, conservador y responsable de contenidos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza apuntaba que un museo es un lugar para celebrar el arte. Algo que, sin duda, Miguel Ángel Cajigal (El Barroquista) suscribía, aunque con un matiz que marcó el debate "es un sitio para disfrutar, aunque los museos no siempre están pensados para disfrutar". Algo que enlazó con la evolución de estos a un papel más activo con la sociedad.

Y es que El Barroquista señalaba que "el problema es cuando se cree que la utilidad es puramente turística (...) y vamos más a los museos cuando estamos de viaje, pero no cuando estamos en casa".Asimismo, el divulgador señalaba que"son lugares que ayudan a construir la identidad de la gente". A lo que el conservador se sumó en su reflexión indicando que "los museos tienen que ser lugares para la diversidad y empoderar a todo el que los visite"; lo que completaba Sara, señalando que éstos construyen "identidades".

Sin embargo, aunque durante la Guerra Civil hubo gente que arriesgó su vida para salvar patrimonio de los museos, El Barroquista duda que hoy en día eso llegara a pasar, que haya gente que sienta la suficiente conexión con el patrimonio cultural como para jugarse la vida por ello.

El impacto de las redes sociales en la evolución de los museos

El conservador y responsable de contenidos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza resaltaba que los museos están cambiando, y que antes las exposiciones estaban pensadas para los propios historiadores, no para la sociedad en sí. Ahora están trabajando para y con el público. Se preguntan qué necesita el público y qué puede aportar el museo.

"Si los tiempos han cambiado, nosotros hemos cambiado, entonces los museos tienen que cambiar también", sentenciaba la creadora del podcast ‘La Señora del Arte’.

Así Miguel Ángel Cajigal indicaba que las redes sociales han hecho que cualquier persona desde el salón de su casa pueda poner un tweet tirando de las orejas a uno de los grandes museos, y eso es nuevo. Por ejemplo, que hacer hoy en día una serie como El Hombre y la Tierra sería impensable. Las redes sociales arderían con comentarios de biólogos y biólogas diciendo que eso no es cierto. Esto es un panorama desconocido para los museos y las disciplinas académicas. Porque antes nadie rebatía lo que decía un museo, "los que les llevaban la contraria eran cuatro catedráticos -y una catedrática que de vez en cuando se colase por allí porque eran todos señores- que dirían que esto que se ha hecho en el museo está mal hecho, pero no saldría de ahí;. No saldría de un círculo pequeño. Ahora el círculo es muy grande, es como un patio de vecinos gigante".

El arte y la cultura de la cancelación

Por último,Sara Rubayo se dispuso a abrir uno de los melones más candentes en el mundo del arte al hilo del debate sobre la cultura de la cancelación, ¿es justificado el odio a Pablo Picasso? "Picasso es el artista mejor conocido de la historia, sabemos hasta que calzoncillos se puso el 14 de febrero de 1952, y eso tiene una contraprestación. Estaba en el centro de todas las miradas siendo el artista más famoso del mundo y al que todo el mundo odiaba", defiende El Barroquista. "Con Picasso está empezando a suceder el efecto Streisand".

Rubayo alude al "presentismo" como uno de los problemas principales para analizar la figura de Picasso y añade que "sabemos tanto y nos hemos metido tan dentro de su vida privada que más que juzgar su obra o si ha sido el mejor artista del siglo XX, nos metemos en el jardín de buah, qué de esposas tuvo". Por su parte, El Barroquista plantea la cuestión de que en cuántas décadas o siglos caduca la cancelación, porque "si hay que cancelar a Picasso, habría que cancelar a Bernini, que desfiguró a su amante a golpes".

Por su parte, Juan Ángel López Manzanares, reflexiona sobre el papel de los museos frente a la cultura de la cancelación: "La cancelación no tiene sentido, pero sí el reto de enfrentarse artistas o cuadros políticamente incorrectos y dar pie a que los artistas contemporáneos dialoguen con esas obras y se haga evidente la distancia que existe entre el presente y el pasado en el que se pintó ese cuadro. Los museos deben ser lugares de conversación donde se dé voz a distintas sensibilidades, pero no cancelando a un artista tan reverenciado como Picasso".

En los siguientes episodios de esta nueva temporada se contará con la participación de otros historiadores que ofrecerán su punto de vista particular sobre la historia del arte y determinados aspectos de la vida de los y las artistas.

"La Señora del Arte es un podcast dedicado a descubrir y pensar sobre la creación, el fracaso, las influencias, los miedos, las ideas, accidentes, venganzas, desamor, éxitos y fracasos. Vamos, el arte como la vida misma", afirma su creadora.