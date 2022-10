Perito médico: ¿qué funciones tienen? Valora un conjunto de hechos relacionados con la salud para informar y documentar Redacción

martes, 25 de octubre de 2022, 09:20 h (CET)

Podemos definir a un perito médico como un experto que analiza documentos médicos y valora el daño físico a un paciente. En este sentido, es capaz de evaluar su patología e interpretarla en una variedad de escalas.

Su labor es decisiva en la determinación de indemnizaciones, las concesiones de incapacidad, dependencia o capacidad, y las situaciones de reparación. Por este motivo, hemos querido aprovechar el artículo de hoy para entender todo lo que rodea a este número en el ámbito médico. ¡Quédate y descubre más!

¿Qué es un perito médico?

Como esperábamos al principio, un perito médico valora un conjunto de hechos relacionados con la salud para informar y documentar. Luego, el juez toma una decisión sobre el futuro del lugar de trabajo. Sin embargo, tiene mucha confusión porque es una actividad que no pertenece a ninguna profesión médica, y a todas a la vez. Por lo tanto, notará que, en la mayoría de los casos, los médicos especialistas se enfocan en producir informes periciales sobre aspectos médicos generales y fundamentales.

Como figura fundamental para que los jueces tomen decisiones sobre los pacientes, los peritos médicos deben tener conocimientos jurídicos para saber el baremo a aplicar en cada caso. En este sentido, la función básica del médico especialista es explicar e informar a aquellas figuras no médicas que deben resolver problemas médicos. Por ello, los expertos definen este concepto como el nexo de unión entre el derecho y la medicina, actuando siempre de forma imparcial, objetiva e independiente. ¡De ahí su importancia!

¿Cuál es la función de un perito médico?

Con las funciones básicas ya mencionadas, debes saber que los profesionales médicos se dedican a realizar otro conjunto de funciones. En concreto, enumeramos cuatro de ellos a continuación:

1. Evaluar al paciente por lesiones físicas y secuelas, y por cualquier incapacidad para trabajar. 2. Diagnosticar patología, ya sea física o mental. 3. Proporcionar una visión ajustada de la realidad del paciente, teniendo en cuenta sus propias experiencias en los casos judiciales. 4. Calcular el valor económico de la compensación.

Además de estas funciones, los expertos médicos también son responsables de la documentación. En este sentido, elabora informes periciales, recogiendo valoraciones y alegaciones para cada caso. De hecho, para realizar este informe, el especialista tuvo que analizar todos los documentos disponibles del paciente, así como su historial clínico, para determinar la causalidad.

En cuanto a las celebraciones del juicio, están presentes peritos médicos para responder las preguntas necesarias y explicar al juez todos los aspectos de cómo se desarrollaron los hechos. Por lo tanto, puede ser el propio juez, o jueza, quien se encargue de llamar a peritos para que aporten todos los conocimientos técnicos que necesita para dictar sentencia. Con este fin, se dice que el informe expresa opiniones y actúa como opiniones de expertos además de dar explicaciones.

El papel de los peritos médicos como especialistas en medicina del trabajo

El objetivo final de la pericia es descubrir verdades científicas relacionadas con ciertos hechos, y el conocimiento de esos hechos puede imponer decisivamente juicios imparciales. Por ello, el papel del profesional médico como médico especialista en medicina del trabajo es clave. En este sentido, analiza las lesiones, accidentes o enfermedades laborales que estén directamente relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales.

No olvide que la medicina del trabajo es un método para evaluar la salud de un trabajador en función de una serie de factores relacionados con el trabajo. Además, se relaciona con la higiene industrial, las ciencias psicosociales y la ergonomía.



El papel del perito en esta medicina del trabajo es evaluar el estado del paciente y las deficiencias físicas, psíquicas y sociales que sufre en su trabajo. ¿Objetivo? Salvaguardar la salud de los empleados mediante la aplicación de conocimientos médicos y legales. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

